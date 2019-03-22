У кума Путіна не виключають коаліції з Тимошенко

Кандидат у президенти від партії «Опозиційна платформа – За життя», колишній «регіонал» Юрій Бойко не виключає коаліції з іншими партіями, зокрема з «Батьківщиною» Юлії Тимошенко. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

На запитання телеведучої, чи можливо його об’єднання з лідером «Батьківщини», він відповів: «Якщо буде посил до світу, то так».

Також Бойко розповів про розкол «Оппоблока». За його словами, під час переговорів про об’єднання з партією «За життя» «стало ясно, що частина «Оппоблока», орієнтована на бізнес, валяла дурня».

«Шкодую, що так сталося. Ми готові до об’єднання в майбутньому», — додав Бойко.