Яка країна найчастіше відмовляє українцям у в’їзді

Україна другий рік поспіль займає перше місце за кількістю відмов у в’їзді в країни Євросоюзу. Про це свідчать дані Європейського агентства кордонів і берегової охорони (Frontex).

За даними організації, в 2018 році українці отримали 57 тисячі 593 відмови, що на 20 тисяч більше, ніж роком раніше. Відзначається, що більшість відмов ‒ приблизно 53 тисячі ‒ видали на наземній польському кордоні.

З громадян, які летіли в Євросоюз літаком або які пливли на кораблі, не змогли перетнути кордон 4 тисяч 500 осіб.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Всього в минулому році через українсько-польський кордон в Польщу в’їжджали 9,5 млн чоловік. За даними Frontex, відмова у в’їзді отримав приблизно кожен з двох сотень чоловік (що становить близько 0,5%). В аеропортах українців «розгортали» набагато рідше ‒ менше одного відмови на тисячу мандрівників (або 0,1%).

Головні причини недопуску громадян України в ЄС ‒ відсутність документів, що підтверджують мету візиту і умови перебування (22 тисячі 700 відмов) і відсутність достатніх засобів до існування (15 тисяч 600 відмов).

«Навколо Світу. Україна» опублікував статистику відмов українцям на кордоні в 2017 році.

За матеріалами «Кореспондент»

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