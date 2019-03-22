Порошенко заявив про можливі теракти і диверсії в період виборів

Глава держави підкреслив, що СБУ не повинна допустити втручання в роботу комп’ютерних систем ЦВК.

Президент України Петро Порошенко не виключає, що в період виборів можливі провокації і теракти.

«У період виборів можливі будь-які провокації – від вкидання дезінформації до саботажу, диверсій і терористичних актів. Тому, прошу Службу безпеки в цей відповідальний період працювати з потрійним напругою і увагою, з повною віддачею сил. На помилку у нас просто немає права», – написав він.

Порошенко також зазначив, що Служба безпеки України не повинна допустити втручання в роботу комп’ютерних систем ЦВК.

«Занепокоєння в контексті проведення виборів викликає підривна діяльність РФ в кіберпросторі. Предметом уваги СБУ має стати запобігання спробам втручання в роботу комп’ютерних систем Центрвиборчкому і інформресурсів, якими будуть поширюватися дані про результати підрахунку голосів», – додав він.