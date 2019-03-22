У Києві сталася пожежа на заводі, який належить “Укроборонпрому”

У п’ятому ятницю, 22 березня, відбулося загоряння в одному з цехів заводу «Буревісник», який знаходиться за адресою вулиця Здолбунівська, 2. Завод є підприємством військово-промислового комплексу України.

За попередніми даними, загоряння сталося у системі вентиляції одного з цехів.

Вогонь швидко розповсюдився на площі будівлі. На виклик оперативно прибула бригада рятувальників ДСНС. На щастя, у вогні ніхто не постраждав. На момент пожежі цех був покинутий і пустував.

На територію заводу не пускали представників ЗМІ і роззяв, оскільки «Буревісник» є військовим режимним об’єднання об’єктом. Причини займання встановить слідство.