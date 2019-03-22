У Львові викрили банду збувачів наркотиків: вилучений «товар» на 1,5 мільйона гривень

У Львові правоохоронці викрили групу торговців наркотиками і психотропними речовинами, які здійснювали свою злочинну діяльність через інтернет, приймаючи замовлення через популярні месенджери.

Свій «товар» вони збували, облаштовуючи в місті «закладки». Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Всього затримано чотири людини — організатор незаконного «бізнесу» 22-річний уродженець Черкаської області, а також троє мешканців Львова — двоє чоловіків і жінка.

Обов’язки учасників злочинної групи були чітко розподілені. Отримані від організатора наркотичні та психотропні речовини інші учасники групи розфасовували і робили закладки за вказаними їм координатами, після чого наркозалежним особам через популярні месенджери направлялися відповідні повідомлення.

Всього в ході обшуків у місцях закладок правоохоронці виявили 4,5 кг канабісу, амфетамін, екстазі та ЛСД. Відзначається, що на «чорному ринку» вартість вилучених речовин становить 1,5 млн грн.

Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За ст. 307 Кримінального кодексу відкрито провадження, триває досудове розслідування.