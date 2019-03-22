В Прикам’ї вчитель в ресторані відірвало палець стільцем, а в лікарні відмовилися пришитий

В Кунгуре вчителька під час святкування ювілею колеги в ресторані позбулася пальця через зламаного стільця. У лікарні їй відмовили в операції із-за відсутності судинного хірурга. В результаті жінка втратила фаланги вказівного пальця.

Як розповіла 59.ru постраждала Юлія Черноусова, 15 березня в кунгурском ресторані «Версаль» вона була гостею на банкеті на честь ювілею колеги. Юлія привітала ювілярку та коли повернулася на своє місце за столом — присунула стілець рукою. За її словами, сидіння стільця було не прикріплений до металевої основи, а ніжки були порожні всередині з гострими краями. Коли вчителька села, їй відірвало фалангу вказівного пальця.

За словами вчительки, в залі були діти, тому вона кинулася в туалет, щоб не шокувати їх криком і видом крові. «Не могла зупинити кров. Колеги побачили, що сталося. Нарешті я змогла закричати: „Ви мене скалічили“. Почалася істерика. Господиня кафе дала брудну вату з перекисом і запропонувала додати до пальця шматок морозива м’яса. Господиня закладу замість вибачень стала звинувачувати мене, що я сама винна, а стільці у них нормальні», — розповіла Юлія Черноусова.

Частина пальця знайшли під стільцем і поклали в холод. Але в лікарні постраждалої палець так і не пришили. «Мене прийняв хірург. Можливість повернути палець була, але в лікарні мені повідомили, що у них немає судинного хірурга, саме він робить такі операції», — повідомила вона. У результаті жінка залишилася без пальця.

Пізніше їй зателефонувала господиня ресторану і заявила, що постраждала «сама винна» і «це ж всього лише палець, нічого страшного не сталося». «Спочатку вона мені запропонувала компенсацію в 30 тисяч рублів, потім подзвонив її юрист і запропонував вже 15 тисяч рублів. Після цих дзвінків мені стало погано. Довелося лягти в лікарню під крапельницю, серце болить, зробили ЕКГ, піднялася висока температура, моє психічний стан на межі. Я буду подавати в суд», — зазначила Юлія.

Господиня ресторану «Версаль» Любов Новосьолова вважає, що відірваний палець — це «легкий шкода здоров’ю», за який можна виплатити компенсацію від 5 до 20 тисяч рублів. «Ця жінка була напідпитку, тим більше вона велика, огрядна, висока, можливо, не скоординувала руху, травмувала себе під власною вагою. У мене немає одного пальця. Звичайно, це неприємно. Я приношу свої вибачення. Ми постараємося мирно вирішити питання. Але потерпіла подала нам суму в 50 тисяч рублів. Це багато», — заявила Новосьолова.