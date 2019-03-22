Твори мистецтва хочуть вивести з-під статті КК про образу почуттів віруючих

Твори мистецтва можуть вивести з-під дії статті КК РФ про образу почуттів віруючих. Такі положення містяться в концепції законопроекту «Про культуру», яка у п’ятницю винесена на парламентські слухання в Держдумі.

Як повідомляє «Інтерфакс», в концепції є норма, згідно з якою зміст творів різних сфер мистецтва (література, музика, живопис тощо) та жанрів, а також виставок, не підлягає кваліфікації як «публічні дії, що підпадають під дію статті КК про образу почуттів віруючих.

Нагадаємо, концепцію закону «Про культуру» підготувала робоча група, затверджена рік тому розпорядженням адміністрації президента РФ. Документ широко обговорювали з культурною спільнотою, творчими спілками, професійними асоціаціями та фахівцями з економіки культури. Парламентські слухання — перше відкрите громадське обговорення законопроекту. В Думу запрошені 265 учасників, як держслужбовці, так і діячі культури.