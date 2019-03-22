У Рівненській області співробітник «А-Банку» видавав фіктивні довідки про погашення кредиту

На Рівненщині жителі міста Вараш погашали кредити, але залишалися боржниками банку. Про це повідомляє видання «Волинь».

Протягом місяця до правоохоронців звернулися більше 30 жителів Вараша. Вони оформляли кредити в місцевому філіалі «А-Банку». Після того, як боржники віддавали банку повністю всю суму, вони отримували довідку нібито про погашення заборгованості. Але через деякий час люди отримали повідомлення про кредитний борг.

Однієї з постраждалих стала 45-річна місцева мешканка. У квітні минулого року жінка оформила кредит на 15 тис. гривень і погасила його протягом чотирьох наступних місяців. У вересні жінка одержала довідку банку про погашення кредиту, проте вже в грудні їй прийшло повідомлення про кредиторську заборгованість на суму 12,5 тис. гривень.

Клієнти-боржники звернулися в банк. Там їм повідомили, що всі видані довідки про погашення кредитів – фіктивні. Ці довідки видавала 23-річна співробітниця банку. Виявилося, що працівниця виписувала клієнтам документи, що стосуються кредитів інших людей.

Місцеві жителі, які стали жертвами філії банку, виходили на мітинг. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та підраховують суму збитків, заподіяних громадянам.