Новий глава Служби судової охорони за 2,5 місяці заробив 380 тис. гривень

Вища рада правосуддя 21 березня призначив Валерія Бондаря на посаду голови судової Служби охорони.

Раніше генерал-майор обіймав посаду заступника командуючого Національною гвардією.

Перед призначенням Бондаря на посаду голови Служби судової охорони, згідно із законом НАЗК провело спеціальну перевірку. В результаті перевірки Бондаря, інформації, яка б перешкоджала заняття ним посади з відповідальним або особливо відповідальним становищем, або посад з підвищеним корупційним ризиком, перевірка не виявила.

З 1 січня по 14 березня цього Бондар заробив 381,99 тис. гривень. Після звільнення на рахунку Бондаря в «Пиватбанке» виявилося майже 316 тис. гривень. У власності у генерал-майора є земельна ділянка в Житомирській області та квартира, куплена ним у 2000 році за 9,3 тис. гривень. Пересувається Бондар на Hyundai Tucson 2008 року випуску.

За 2018 рік Бондар заробив 814,253 тис. гривень та отримав 7,615 тис. гривень соціальної допомоги в якості учасника бойових дій. Готівкових коштів у повній декларації за 2018 рік Бондар задекларував 40,8 тис. гривень, 14,95 тис. доларів. На рахунках в банку у Бондаря перебувало майже 20 тис. гривень, 4,8 тис. євро. Зазначимо, що з 2016 року у власності у Бондаря не з’явилося жодного нового майна.

Дружина Бондаря володіє двома квартирами в Києві та Вінниці, вартістю 412 тис. гривень і 70 тис. гривень відповідно, земельною ділянкою і недобудованим будинком в Ірпені Київської області.