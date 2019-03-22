В операції по захопленню Криму брали участь 10,5 тисяч військових РФ – суд

Для анексії півострова росіяни зокрема використовували 10 танків, 16 бомбардувальників, 2 винищувача і 26 вертольотів.

Святошинський районний суд Києва встановив, що операція із захоплення Кримського півострова почалася в грудні 2013 року, і в ній брало участь всього 10,5 тисяч російських військових.

Про це йдеться у вироку колишньому представнику президента Росії в аннексированном Криму Олегу Белавенцеву, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Всього, в період з 20 лютого по 16 березня 2014 року на територію АР Крим з території РФ, у т. ч. через прикордонний пункт пропуску «Крим – поромна переправа», залізничним, водним і повітряним транспортом, незаконно переміщено не менше 10 500 російських військовослужбовців», – наголошується у вироку.

Для захоплення півострова росіяни використовували 10 танків, 16 бомбардувальників, 2 винищувача, 26 вертольотів, 207 бронетранспортерів, 640 вантажівок, 8 берегових ракетних комплексів «Бастіон», 21 ракетну систему залпового вогню «Град» і 12 ракетних систем «Ураган».

Що стосується Белавенцева, то за участь у даній операції президент РФ Володимир Путін нагородив медаллю «Золота зірка» та званням «Герой Росії».