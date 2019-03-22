Зять цеглою убив тещу при розбійному нападі

У Знам’янці Кіровоградської області чоловіка підозрюють у вбивстві під час розбійного нападу літньої жінки — своєї тещі.

Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

«Попередньо встановлено, що співмешканець доньки потерпілої завдав їй кілька ударів шматком цегли в область голови. Після чого заволодів коштами в сумі близько 23 тис. грн і з місця вчинення кримінального злочину втік», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили і розшукали зловмисника.

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. Досудове розслідування триває. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.