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У США заявили про перемогу над ИГИЛ в Сирії

22.03.2019

В США заявили о победе над ИГИЛ в СирииУ Білому Домі продемонстрували карту, яка свідчить про те, що “халіфат” ІГ знищений на 100%

Виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Shanahan поінформував президента Дональда Трампа про те, що територія Сирії повністю звільнена від бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава”. Про це повідомив у п’ятницю прес-пул Білого дому з посиланням на прес-секретаря президента Сару Сандерс.

“Сара Сандерс тільки що вийшла до журналістів на борту президентського літака і продемонструвала карту, яка свідчить про те, що “халіфат” ІГ знищений на 100%”, – повідомили кореспонденти прес-пулу.

Сандерс також підкреслила, що Shanahan поінформував про це президента і провів для нього брифінг щодо поточної ситуації.

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