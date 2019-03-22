У США заявили про перемогу над ИГИЛ в Сирії

У Білому Домі продемонстрували карту, яка свідчить про те, що “халіфат” ІГ знищений на 100%

Виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Shanahan поінформував президента Дональда Трампа про те, що територія Сирії повністю звільнена від бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава”. Про це повідомив у п’ятницю прес-пул Білого дому з посиланням на прес-секретаря президента Сару Сандерс.

“Сара Сандерс тільки що вийшла до журналістів на борту президентського літака і продемонструвала карту, яка свідчить про те, що “халіфат” ІГ знищений на 100%”, – повідомили кореспонденти прес-пулу.

Сандерс також підкреслила, що Shanahan поінформував про це президента і провів для нього брифінг щодо поточної ситуації.