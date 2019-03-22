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У партії Тимошенко відхрестилися від коаліції з Бойко

22.03.2019

Партія «Батьківщина» не має наміру створювати коаліцію з участю «Опозиційного блоку». Про це повідомив заступник голови фракції ВО «Батьківщина» Сергій Соболєв.

Таким чином він відкинув советствующую готовність кандидата в президенти, голови партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка.

Соболєв вважає вислів екс-регіонала «спробою приховати зв’язку бізнесмена Дмитра Фірташа і глави держави Петра Порошенка».

«Ні з евроворами Порошенко, ні з путінськими силами, путінськими поплічниками жодні коаліції ми створювати не будемо», — сказав він.

Раніше Бойко заявив, що якщо буде «посил на світ», то він готовий об’єднатися в парламентській коаліції з партією «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

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