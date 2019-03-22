Підпал автомобіля головного редактора видання «Останній бастіон», — це результат бандитських розборок, переконаний Чередниченко

Підпал автомобіля головного редактора та фактичного власника полтавської газети «Останній бастіон» Геннадія Сікалова є не результатом його журналістській діяльності, а наслідком бандитських розборок.

«Невідомі спалили автомобіль Геннадія Сікалова. Але я далекий від думки, що це пов’язано з його так званою журналістською діяльністю. Адже він лише прикривається редакторським посвідченням, в той час, як скоює злочини», — сказав він.

За словами С. Чередниченко, загальновідома інформація про кримінальне минуле Р. Сікалова і його укладання в 1992 році.

«Цей чоловік неодноразово був у розшуку, замішаний в масі кримінальних справ щодо вимагання, підробки, рейдерства, крадіжки і махінацій з газовим конденсатом і нафтовою сировиною. В 1999 році навіть було гучне вбивство, однак через кілька років справа була закрита. Чому Сикалову вдалося уникнути покарання? Це повинні розслідувати правоохоронні органи!», — підкреслив він.

Політик додав, що на сьогодні Р. Сікалов позиціонує себе, як активного борця з корупцією і громадського діяча.

«Така людина не має ніякого права називатися журналістом! Та не має права прикривати цією професією свою злочинну діяльність», — підсумував він.