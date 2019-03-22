«Долар обвалитися, Приватбанк повернути Коломойському». У Києві поширюється газета про перші 30 днів президента Зеленського

На вулицях столиці сьогодні зранку молоді люди розповсюджували газету «The! День». Замовником газети значитися ще один кандидат у президенти – Сергій Каплін.

Газета розписує, як виглядатиме непривабливо життя при Зеленському. Вісь одна з цитат зі статті «Все це було б смішно, якби не було так сумно»: «…Зеленський ніякий не «слуга народу», а слуга одного пана. Він перебуває у служінні і повній залежності від одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди активів «Приватбанку». Саме Коломойський фінансував «Квартал 95» і кампанію ЗЕ. Борги доведеться віддавати, а Коломойський завжди стягує їх з гігантськими відсотками».

У статті «The! День» також зазначається, що результатом безвідповідального голосування «по приколу» стані трагедія для України.









Каплін – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, представник Федерації профспілок України у Верховній Раді, лідер Соціал-демократичної партії.

Як повідомлялося, кандидат у президенти Роман Безсмертний вважає, що шоумену Володимирові Зеленському краще знятися з виборчий перегонів, бо такий учасник виборів – це приниження для нації.