Шулявський міст завів відразу дві сторінки у Facebook

Шулявський міст знову опинився в центрі уваги жителів Києва. Цього разу завдяки своїй активності в соціальних мережах. Один з них має більше 6 тис. передплатників, другий близько 2,5 тис.

Її створив житель Шулявки разом з друзями ще 27 лютого 2017 року, коли впала частина конструкцій переправи. Пост назвався коротко: “Що-то настрій впало”. Хлопці вже два роки пишуть від імені мосту, проте називати свої імена не хочуть.

На сторінці можна дізнатися графік робіт по знесенню мосту, подивитися старі фото, а також дізнатися про актуальні проблеми міста. За кілька днів до початку демонтажу міст запостив прощання: “Запам’ятайте мене таким – купається в променях теплого весняного сонечка після виснажливої сніжної зими…”. А в ніч закриття (16 березня) він написав в Instagram: “Сьогодні вночі мене почали розбирати. Я хвилююся”.

Нещодавно, після виходу сюжету журналістів про процесі демонтажу, міст попросив почухати йому спинку триногою від камери. “Це кайф”, – заявив задоволений, але явно “втомлений” міст. Від старості і старості він забув, що колись був молодим і новеньким. “Невже малюк на фото – це я?” – здивувався міст, після того як один з фанів сторінки надіслав йому фото шляхопроводу 1964 року.

До речі, міст не забуває і про проблеми інших шляхопроводів Києва. Нещодавно він словами “Братан, тримайся!” підтримав міст на Куренівці, який теж почав руйнуватися. Аварійний шляхопровід вважає, що “Втомлені мости – живіший за всіх живих!”.

Біля мосту з’явилася справжня любов – киянка Поліна Толмачова. Вони зізналися одне одному в коханні у Facebook. Дівчина написала, як вона намотувала за 50-70 км по Києву, кожен день проїжджаючи міст, і полюбила його за стійкість. Він же відповів, що заради неї “вібрував і робив свої ями дрібніше для коліс її авто”.

Також міст не забуває жартувати і про мера Києва Віталія Кличка.

Так виглядає друга, більш успішна за кількістю передплатників сторінка переправи в Facebook.

Тут передплатники можуть подивитися різні новини про будівництво шляхопроводу і навіть подивитися відео демонтажу в режимі онлайн.