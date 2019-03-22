По Чернігову пронісся ураган

За словами очевидців, ураган пронісся над Черніговом всього кілька хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати у місті колапс.

Відомо як мінімум про один постраждав: чоловіка травмувала впала рекламна конструкція.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Під час урагану також повністю завалився дах магазину будматеріалів у мікрорайоні Масани. Зруйновано дах і з офісної будівлі по вул. Шевченка, 42.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна»,

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

У США ураган переніс будинок на інше місце

У Данії з-за урагану сталася аварія на залізниці

Гавайський острів зник після урагану