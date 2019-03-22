По Чернігову пронісся ураган

За словами очевидців, ураган пронісся над Черніговом всього кілька хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати у місті колапс.
Відомо як мінімум про один постраждав: чоловіка травмувала впала рекламна конструкція.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Під час урагану також повністю завалився дах магазину будматеріалів у мікрорайоні Масани. Зруйновано дах і з офісної будівлі по вул. Шевченка, 42.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна»,
За матеріалами «Фокус»
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