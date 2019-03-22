Юрій Бутусов: Бойко і Медведчук в Москві. Безглуздо заперечувати – війна дуже близько

Прем’єр-міністр Медведєв і глава «Газпрому» Міллер у Москві проводять урочисту зустріч з нашими запроданцями — лідером сепаратистської партії Оппоблок Бойко і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Росія демонструє не просто своїх кандидатів на вибори в Україні.

Путін показує, що він будує нову систему впливу в самому Києві. Путін дав Медведчуку нафтогазове родовище в Тюмені, ненфтеперерабатывающий завод в Ростовській області, і трубопровід «Прикарпаття Западтранс», який перекачує паливо в Україну за згодою наших влади.

І ось на надприбутки від цієї торгівлі Медведчук купив два телеканали, і належить йому 112 транслює зустріч у Москві в прямому ефірі. І купує політичний вплив, і показує, що спроби підірвати Україну зсередини будуть продовжуватися. І після ефіру на своєму особистому літаку Медведчук прилетить з Бойком в Україну, тому що у нього і в цьому свої привлегии.

Ворог, справжній ворог серед нас, не бутафорський, не вигаданий, ворог, у якого великий офіс з охороною в центрі Києва, ворог, який усіма силами показує свої зростаючі сили і готовність підіграти Кремлю.

Це не якісь таємні зв’язки і інсайди, це ніхто не збирається приховувати — відкрите отримання завдань, інструкцій під час війни, під гуркіт російської артилерії і стогін поранених. Що це, якщо не легальна агентурна мережа?

З’їзд своєї партії Медведчук в один день з форумом президента. А сьогодні він веде переговори в день СБУ. Безкарність провокує вседозволеність.

Поки вороги — Медведчук, Козак, Бойко сидять в офісі у Києві, і намагаються пролізти у Верховну Раду, війна набагато ближче, ніж ми про неї думаємо.

Поки лідери перегонів та їх прихильники б’ються між собою, тихо і без жодних арештів, скандалів, розбірок у фейсбуці, без маршів і демонстрацій в Києві вибудовується база для нової путінської агресії.

Я не знаю, чи є в інтернеті прихильники Бойко — але ці люди несуть до війну в свій і наш будинок.

Юрій Бутусов