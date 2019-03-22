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Трамп заборонив нові санкції проти КНДР

22.03.2019

Трамп запретил новые санкции против КНДРАмериканський лідер Дональд Трамп каже, що розпорядився зняти додаткові санкції з КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що він наказав скасувати додаткові санкції проти КНДР.

Про це американський президент написав на своїй сторінці в Twitter.

“Сьогодні міністерство фінансів США оголосило, що додаткові масштабні санкції будуть додані до вже існуючих відносно КНДР. Сьогодні я розпорядився скасувати ці додаткові санкції”, – написав Дональд Трамп.

Поки не ясно, які саме санкції має на увазі президент США. У четвер Сполучені Штати включили дві китайські судноплавні компанії санкційний список.

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