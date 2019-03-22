Нардеп: Московська зустріч Медведчука й Бойка – опудало реваншу

«Якщо не Порошенко, то Путін!» – кричить ця картинка, де один засушений персонаж із нульовим рейтингом і другий – завідомо непрохідний навіть у другий тур – імітують із собі грізну «п’єр яту колону Москви», зриму та близьку «руку Кремля» й інші ширпотребні жахи.

Альо при цьому обоє є близькими до Порошенка. Із Медведчуком Петро Олексійович заснували та розбудовували СДПУ(о); в часи російсько-української війни Медведчук виконує для Порошенка функцію офіційного представника України в Мінську – нібито для переговорів щодо полонених, а насправді щодо організації бізнесу.

Фракція ж Бойка неодноразово підтримувала президента у ключових голосуваннях, бюджети й інші забаганки приймалися голосами Опоблоку. Та й узагалі недорікуватий Юрій Анатолійович – омріяний спаринг-партнер для Петра Олексійовича.

І зараз нам показують картинку нібито реваншу, але хто є більшим реваншем Москви та регіоналів, як не сам Петро Порошенко? Купа регіоналів у БПП, жодного не посадили, жоден російський бізнес не відчув тут тиску від держави.

Вісь де реальні справи, а не фейкові «віра-мова-армія».

Ну додачу спалилися ще й на тому, що Бойко заявивши про готовність блокуватися з Юлією Тимошенко – блокування, про яке ніколи в принципі не могло бути й мови. Білі нитки, якими шиють ці провокації, навіть ніхто вже не приховує.

P. S. Не здивуюся, якщо будуть навіть якісь допити чи подібні дії з боку кишенькового СБУ щодо персонажів. На шостому році.