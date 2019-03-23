У Мінекономрозвитку підрахували кількість туристів, що відвідали Україну в 2018 році

Україну відвідали більше 14 мільйонів туристів у минулому році. Про це повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

«У 2018 році нашу країну відвідали 14,2 млн іноземців, ми ж працюємо над тим, щоб збільшити цю цифру до близько 30 мільйонів туристів щорічно. Це можливо зробити шляхом розвитку туристичних можливостей столиці та регіонів», — йдеться в повідомленні.

При цьому відомство розробило законопроект про підвищення фінансової відповідальності туроператорів.

«Ініціатива полягає в тому, щоб встановити щоденне фінансове забезпечення на рівні 5% від обороту туроператора і не менше 50 тисяч євро», — повідомили в Мінекономрозвитку.