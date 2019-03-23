“Досвід війни”: сайт TripAdvisor пропонує екскурсії по окупованому Донбасу

Невідомі через сайт для подорожей TripAdvisor влаштовують екскурсії по окупованому Донбасу для того, щоб “отримати досвід війни”. Екскурсія триває один день: на поїзді до Слов’янська і назад.

B програмі за 10 700 гривень пропонують подивитися на розвалені будівлі, поговорити з місцевими, які своїми очима бачили бомби, зробити фото в бронику і касці, пройти через український блокпост, посидіти в бомбосховище, купити на ринку керамічний калаш.

“З бонусів пропонуються кондиціонер в машині, бутильована вода, і страви кухні Донбасу. Прям хочеться покуштувати кухні Донбасу, напевно це закушувати самогон антрацитом і абрикосами. Треба порадити авторам включити в програму танці на похованнях, кімнату тортур Гиркина в якості музею і атракціон: муч місцевого жителя паяльником і цвяхами, але за окрему плату”, – обурюється журналіст.