Розминка для бадьорого ранку: фітнес-експерт назвала 5 кращих вправ

Ранкова зарядка не тільки підбадьорить і допоможе остаточно прокинутися, але і дозволить тримати себе в хорошій формі.

П’ять кращих комплексів для ранкового тренування порадила спортивний дієтолог-нутриционист, провідний спеціаліст програми управління вагою FitCurves Ганна Білоус в інтерв’ю виданню Clutch.

Ці ефективні вправи вранці не займуть багато часу, але принесуть масу користі:

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10-хвилинна розминка. Прості вправи (потягнутися; покрутити головою/руками/плечима; покрокувати на місці; зробити нахили, присідання, «кішечку») — обов’язкові для всіх, щоб зарядитися енергією та включити організм на цілий день!

Стречінг або йога. Така спокійна тренування підійде всім, хто не любить вранці поспіх і різких рухів. А якщо вдасться позайматися на природі і з красивим видом — спокій і енергія на весь день практично забезпечені.

Танці. Улюблена музика не залишить байдужими навіть самих сонних. Залишається вибрати напрям: латина, схід, хіп-хоп, тверк…. А що ви надаєте перевагу?

Силова тренування. Завжди виграшний варіант. Тут і сила, і енергія і бонусом прекрасний зовнішній вигляд. Досить займатися півгодини 3 рази в тиждень. А в інші дні ви зможете поспати трохи довше.

Біг. Неймовірно простий і доступний спосіб отримати заряд бадьорості вранці. Темп, відстань і маршрут вибирайте самі. А якщо не можете бігати, починайте з пішої прогулянки у швидкому темпі!

Робити зарядку натщесерце або після сніданку?

Анна Білоус зазначила, що тренуватися можна як натщесерце, так і після сніданку.

Якщо ви займаєтеся натщесерце, тривалість повинна становити не більше 60 хвилин. Крім того, інтенсивність тренування повинна бути першого чи другого рівня навантаження (не вище): це легка пробіжка, аеробіка, зарядка, стретчинг, силове навантаження з невеликою кількістю повторень і без вагових обважнювачів.

Тренування після сніданку вже може бути і третього, і четвертого рівня інтенсивності: біг, силові вправи, активні танці, повноцінний фітнес комплект з силової та кардіо тренування. Максимальний час до 90 хвилин.

Але важливо снідати по одному з варіантів:

— за 40 хв до тренування фрукт або смузі;

через 1,5 години — нежирний білок і вуглевод;

— за 2 години — твердий прийом їжі білків, жирів і вуглеводів

І в такому разі обов’язково виключити каву!

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Як повідомляв Hyser, існують деякі хитрощі, які зроблять тренування ефективніше.

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