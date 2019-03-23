Nokia могли передавати дані про власника в Китай: розгорівся гучний скандал

У Фінляндії розгорається скандал у зв’язку з тим, що телефони Nokia відправляють дані про власників на сервер в Китаї.

Управління фінської омбудсмена із захисту даних зараз розглядає можливість проведення перевірки у цій справі.

Про це пише «portaltele».

У лютому 2019 року читач ресурсу NRK виявив при перевірці трафіку, що його телефон Nokia 7 Plus часто зв’язується з сервером і відправляє пакети даних.

Інформація відправлялася в незашифрованому вигляді. І коли користувач перевірив вміст вирушав блоку інформації, це його сильно стурбувало.

Виявилося, що при кожному включенні телефону, насосу та інших діях, дані про місцезнаходження і SIM-карти відправлялися на невідомий сервер в Китаї. Ця інформація дозволяє одержувачу, або будь-якого має доступ до трафіку відстеження руху людини в режимі реального часу.

Аналіз інформації показав, що телефон відправляв дані на домен vnet.cn, в якості представника якого для контактів вказаний «Китайський інформаційний центр мережі Інтернет» (CNNIC). Власником домену vnet.cn є державна телекомунікаційна компанія China Telecom.

Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, визнала, що якась частина телефонів Nokia 7 Plus відправляла дані на сервер в Китаї. Минулого місяця компанія випустила оновлення для телефону і виправила помилку.

Зауважимо, що China Telecom є найбільшим оператором стільникового зв’язку в Китаї. Її аудиторія налічує понад 300 млн абонентів. Цілком можливо, що компанія збирала дані, призначене для китайського ринку, а було випадково на закордонні телефони.

Нагадаємо, Google оновила свою операційну систему Chrome OS до версії OS 72. З’ясувалося, що нове оновлення передавало особисті дані в хмарний диск. З-за того, що Microsoft випустили нові оновлення, які спровокували проблеми для багатьох комп’ютерів — це проводило до постійної перезавантаження.

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Технології

Також в популярному браузері Google Chrome знайшли розширення, яке краде платіжні дані користувачів. Програма під назвою Flash Reader перехоплювала інформацію про карти Visa, Mastercard та інших.

Жертви отримували повідомлення про встановлення спеціальної програми, яка нібито була необхідна для роботи в мережі. Розширення все ще становить серйозну загрозу для користувачів мережі, незважаючи на те, що шкідлива кампанія припинена.

Нагадаємо, що Facebook зайняв перше місце в списку найбільш ненадійних компаній.

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