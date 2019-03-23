Вчені винайшли унікальний контрацептив: використовується як сережка

Вчені знайшли альтернативу протизаплідним таблеткам.

Так, відкриття було зроблено в США, передає Politeka. Фахівці знайшли форму контролю за народжуваністю, яка розміщується в сережках.

У них вбудовується трансдермальний пластир. Призначення сережок в тому, щоб пропускати синтетичні гормони через кровотік і, таким чином, не допускати запліднення.

Дослідники з інституту Джорджії заявили, що цей новий спосіб оберігання вкрай ефективний цілком може стати заміною протизаплідних таблеток, так як сережки набагато зручніше і простіше, а також немає необхідності дотримуватися графіка прийому ліків.



Раніше повідомлялося, що в Україну завезли партію небезпечних контрацептивів. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками виявила в Україні небезпечну контрабанду. Партія презервативів Durex була не допущена в обіг і вважалася знищеними.

Раніше її не допустили в обіг і нібито знищили, проте представники компанії знайшли її в Мережі. «ТОВ «РЕККИТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА» — представник виробника Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобританія, які виготовляють презервативи Durex, з метою контролю своєї продукції придбали виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними.

Повна назва — «Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex® RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. і 12 шт.» партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Зазначені партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів», — йдеться в повідомленні.

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Технології

Відзначається, що із-за невідповідності вимогам ці партії не отримали дозвіл на продаж, однак незаконним чином все одно з’явилися на українському ринку. В свою чергу, Держлікслужба приймає всі необхідні заходи згідно з чинним законодавством.

Також з’явилася інформація про те, що дослідники з Університету Ковентрі у Великобританії з’ясували, яку користь приносять часті заняття сексом. Спостерігаючи за мозковою активністю учасників, вчені дізналися, що люди похилого віку, часто займаються сексом, вирішували приклади на 2% швидше тих, у кого інтим буває раз в місяць, а також 4% швидше учасників, які взагалі були позбавлені сексу.

Крім того, повідомлялося, що вчені з Китаю знайшли новий метод чоловічої контрацепції. Їх надихнули багатошарові коктейлі. Випробування показують, що метод дієвий і не має побічних ефектів. Він базується на введенні спеціальної рідини в сім’явивідні протоки.

Фахівці розробили спеціальний багатошаровий гель, що складається з частинок золота та етилендіамінтетраоцтової кислоти (EDTA). Препарат вводять у сім’явивідні протоки, щоб не дати сперматозоїдів пройти бар’єр.

Нагадаємо, що вчені розповіли про нову небезпеку для вагітних.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені з’ясували, на скільки років старіють жінки після пологів.

Також Hyser писав, коли краще всього завагітніти.