Facebook скопіював корисну функцію у конкурентів: тепер все стане набагато простіше

Додаток для обміну повідомленнями в Facebook для смартфонів обзавелося можливістю цитування.

Подібної опцією вже давно мають Viber, Telegram і WhatsApp. Про це пише «segodnya».

Після впровадження темної теми Facebook Messenger анонсував нову корисну функцію для Android і iOS. Цим нововведенням від Facebook стала функція цитування повідомлень при відповіді.

Для цитування повідомлення користувача, достатньо затиснути пальцем на конкретному меседж до появи контекстного меню, де потрібно просто вибрати пункт Reply (Відповісти). При цитуванні вихідне повідомлення залишається видимим після того, як на нього відповіли.

Варто відзначити. Що функція дозволяє цитувати не тільки текст. На відміну від конкурентів Facebook дозволяє цитувати ще і смайлики, зображення і прикріплені файли включаючи GIF-анімацію.

До цього Facebook Messenger міг похвалитися можливістю видалення вже відправлених повідомлень. Проблема полягає в тому, що це стосується тільки нових повідомлень, які були відправлені не більше 10 хвилин. Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив інвесторам, що компанія прагне зробити свою продукцію зручною у відповідь на зростаючий попит користувачів.

Один із засновників популярного месенджера WhatsApp Брайан Ектона розкритикував Facebook, яка «продає» владі особисті дані зареєстрованих користувачів. Він наполіг на кардинальні дії, а саме закликав молодь видалятися з цієї соцмережі.

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Технології

Нагадаємо, що в найближчі плани власника найбільшої соціальної мережі світу Марка Цукерберга входить об’єднання трьох глобальних сервісів: WhatsApp і Instagram з Facebook. Зміни торкнутися користувачів вже у 2020 році.

За його словами, об’єднання трьох найбільших сервісів обміну повідомленнями між, в яких зареєстровано понад 2,6 мільярда користувачів, дозволить людям вперше вільно спілкуватися між платформами. Сервіси продовжать працювати в окремих додатках, але у них буде загальна система повідомлень.

Нагадаємо, що Facebook викрив росіян, які видавали себе за українських патріотів.

Раніше Hyser повідомив, що Facebook зайняв перше місце в списку найбільш ненадійних компаній.

Також Hyser писав, що Facebook вводить сувору заборону перед виборами.