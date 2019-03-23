Потужний Touareg 2019 ризикує стати останнім: Volkswagen зробила заяву

Представлена в 2019 році найпотужніша версія Volkswagen Touareg з супердизелем може стати колекційною цінністю.

У компанії заявили, що в рамках стратегічного переходу на електротягу Volkswagen планує відмовитися від дизельних двигунів V8, пише MotorMediaReview.

Volkswagen Touareg V8 TDI на автосалоні в Женеві

«VW Touareg може впоратися з будь-яким конкурентом з будь-якої точки світу. Забезпечити його 8-циліндровим мотором було особливою честю для нас, і я вважаю, що такий Touraeg стане привабливим для колекціонерів з самого першого дня», — заявив в інтерв’ю журналістам один з топ-менеджерів німецького концерну, директор VW з продажу Юрген Штакманн.

За його словами, саме ця модифікація Touareg 2019 року, швидше за все, стане останньою моделлю Volkswagen c дизельним двигуном такого розміру.

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Технології

Подібне рішення пов’язують з т. зв. «дизельгейтом», який стався ще в 2015 році. Виявилося, що автовиробник в десятки разів занижував дані про кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Шахрайство тривало роками: Volkswagen продав по всьому світу 11 мільйонів дизельних машин з програмним забезпеченням, яке підробляло обсяги емісій.

Таке встановлено на авто з дизельними двигунами TDI, виробленими в 2008-2015 рр. зокрема, на моделях Golf (6-е покоління), Passat (7-е покоління), Tiguan, Jetta, Beetle і Audi A3.

Резонансний скандал призвів до того, що багато брендів, які входять у концерн Volkswagen, почали активно згортати виробництво і продаж машин з дизельними двигунами. Втім, сам VW до цього моменту в цьому процесі не брав.

Під капотом Touareg V8 — 416 «конячок»

Найпотужніша версія кросовера Volkswagen Touareg була представлена на Женевському автосалоні в березні поточного року.

Нова модель оснащена дизельним V8 TDI — мова йде про 4,0-літровий турбодизель потужністю 416 к. с. (900 Нм моменту), який розганяє кросовер до «сотні» всього за 4,9 секунди.

Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/ч.

Причому ця силова установка відповідає останнім європейським нормам викидів 6d-TEMP.

У базовій комплектації новий Touareg отримав пневматичну підвіску, двері багажника з електроприводом, педалі з нержавіючої сталі і 19-дюймові колісні диски.

Крім того, покупцям запропонують на вибір два пакета тюнінгу. Elegance — металеві і холодні тони в обробці, і Atmosphere — натуральні тони і дерево, покликані створити максимальну теплу обстановку.

Продажі VW Touareg на європейському ринку стартують вже в травні.

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