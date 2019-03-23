В Україні очікується велике похолодання

У суботу, 23 березня, синоптики прогнозують мінливу погоду в Україні: у різних регіонах зійдуться кілька стихій. Майже на всій території похолодає.

Так, у східній половині країни очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни та на Закарпатті 0-5° тепла; вдень у східних областях 3-8° тепла, на решті території 6-11°, в західних, Вінницькій та Одеській областях 9-16°.