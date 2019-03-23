орячий чай визнали чинником розвитку раку





Вчені виявили, що температура води впливає на розвиток хвороб стравоходу.

Гарячий чай збільшує ризик виникнення раку стравоходу. До такого висновку прийшли дослідники з Американського онкологічного товариства.



Автор дослідження Фархад Ісламі і його колеги використовували показники здоров’я звички понад 50 000 чоловік у віці від 45 до 70 років.



Дослідники вели медичні спостереження за добровольцями протягом 10,1 років — з 2004 по 2017 рік. За цей час рак стравоходу розвинувся у 317 осіб.



Вчені вирішили перевірити, чи може температура чаю бути одним з провокаторів раку.



Дослідники розділили температуру чаю на «дуже гаряче», що означає температуру понад 60 °C, і «холодний [або] теплий», тобто температуру, яка дорівнює або нижче 60 °C.



У своєму аналізі команда онкологів також розглядали «більш короткий час від заварки чаю до пиття», тобто від 2 до 6 хвилин очікування, а також «заявлене перевагу дуже гарячого чаю».



В цілому, дослідження показало, що вживання 700 мілілітрів «дуже гарячого» чаю в день збільшує шанси захворювання на рак стравоходу на 90 % у порівнянні з щоденним споживанням такої ж кількості холодного або теплого чаю.



«Багато людей люблять пити чай, каву та інші гарячі напої. Однак, згідно з нашим звітом, вживання дуже гарячого чаю може підвищити ризик захворювання раком стравоходу, і тому ми рекомендуємо почекати, поки гарячі напої охолонуть, перш ніж пити їх», — резюмує автор дослідження.



Тим не менш, автори попереджають, що вчені повинні будуть провести більше досліджень, щоб зрозуміти механізми, що лежать в основі зв’язку між гарячим чаєм і стравоходом.