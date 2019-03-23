Зіркові пари, які познайомилися під час зйомок

Щодня в Голлівуді знімаються сотні фільмів і серіалів. Іноді під час зйомок, між акторами, по-початку лише зображали почуття, акторська гра, в підсумку, переходить у щось більше. В результаті, романтичні відносини переходять сэкрана в звичайне життя, і утворюються зоряні пари. Давайте подивимося на найбільш знамениті з них і дізнаємося, як розвивалися їхні стосунки.

1. Téa Leoni і Tim Daly.

Téa Leoni і Tim Daly познайомилися під час зйомок серіалу «Державний секретар», де вони зображували подружню пару. (Фото: Sarah Shatz/CBS via Getty Images; Michael Loccisano/Getty Images).

2. Kristen Stewart і Robert Pattinson.

Kristen Stewart і Robert Pattinson познайомилися на знімальному майданчику фільму «Сутінки». Їх союз розпався пізніше, коли Стюарт зізналася в романі з режисером Рупертом Сандерсом. (Фото: ASSOCIATED PRESS).

3. Emma Stone і Andrew Garfield.

Пара познайомилася на зйомках фільму «Новий Людина-павук» 2012 року. Нещодавно вони оголосили про закінчення відносин. (Фото: ASSOCIATED PRESS; REX/Sipa USA).

4. Jennifer Aniston і Justin Theroux.

Познайомилися під час зйомок фільму «Жага мандрів» і почали зустрічатися в травні 2011 року. У серпні 2012-го вони оголосили про заручини. (Фото: Universal/Everett/REX; Evan Agostini/Invision/AP).

5. Halle Berry і Olivier Martinez.

Пара зустрілася на знімальному майданчику фільму «Заклинателька акул» (2012). У 2013-му вони одружилися у Франції. (Фото: c.Lions Gate/Everett/REX; Chris Pizzello/Invision/AP).

6. Blake Lively і Ryan Reynolds.

Познайомилися на майданчику фільму «Зелений Ліхтар» (2011), але почали зустрічатися тільки в кінці того року. Зараз щаслива сім’я воспитывет дочка. (Фото: Moviestore/REX; REX/Matt Baron/BEI).

7. Amber Heard і Johhny Depp.

Познайомилися на зйомках фільму «Ромовий щоденник» (2011). Три роки потому вони оголосили про заручини, а в лютому минулого року одружилися. (Фото: ASSOCIATED PRESS; David Fisher/Rex Features).

8. Rachel Weisz і Daniel Craig.

Після знайомства в 2001 році на зйомках фільму «Будинок мрій», пара одружилася в тому ж році. (Фото: Universal/Everett/REX; Jordan Strauss/Invision/AP).

9. Carey Mulligan і Shia LaBeouf.

Вони познайомилися на майданчику фільму «Уолл Стріт: Гроші не сплять» (2010). Пара розлучилася в тому ж році. (Фото: ASSOCIATED PRESS; Matt Baron/BEI/REX).

10. Miley Cyrus і Liam Hemsworth.

Після трьох років бурхливого роману, що почався на зйомках фільму «Остання пісня», пара оголосила про заручини в 2012-му… Щоправда лише для того, щоб роком пізніше остаточно розлучитися. (Фото: ASSOCIATED PRESS; Jordan Strauss/Invision/AP).

11. Nina Dobrev і Ian Somerhalder.

Молодь зустрілася на зйомках серіалу «Щоденники вампірів» (2009). Трирічний роман завершився в 2013 році. (Фото: REX/CW Network/Everett Co; /Invision/AP).

12. Charlotte Riley і Tom Hardy.

Познайомилися на зйомках серіалу «Грозовий перевал» (2009). Вони одружилися в 2014-м (Фото: REX/CW Network/Everett Co; /Invision/AP).

13. Amanda Seyfried і Dominic Cooper.

Пара познайомилася на знімальному майданчику фільму «Mamma Mia!» і після 2-х років бурхливого роману, розлучилася. (Фото: REX/Moviestore Collection; Getty Images Entertainment/Getty Images).

14. Anna Paquin і Stephen Moyer.

Познайомилися під час зйомок першого сезону серіалу «Справжня кров» в 2008 році і в 2012-му одружилися. (Фото: REX/c.HBO/Everett; Broadimage/Rex Features).

15. Freida Pinto і Dev Patel.

Пара, яка познайомилася на зйомках фільму «Мільйонер з нетрів», потім зустрічалася 6 років і нещодавно оголосила про припинення відносин. (Фото: c.FoxSearch/Everett/Rex Features; Jim Smeal/BEI/Rex Features).

16. Rachel Bilson і Hayden Christensen.

Вони зустрілися на зйомках фільму «Юпітер» (2007). Рік потому пара оголосила про заручини, а нещодавно у них народилася дочка. (Фото: Moviestore Collection/REX; ASSOCIATED PRESS).

17. Jenna Dewan і Channing будинку татум.

Пара познайомилася на зйомках фільму «Крок вперед» (2006). У 2009 році вони одружилися. (Фото: REX/c.Touchstone/Everett; Evan Agostini/Invision/AP ).

18. Angelina Jolie і Brad Pitt.

Після зустрічі на знімальному майданчику фільму «Містер і місіс Сміт» вони стали самою знаменитою парою Голлівуду. (Фото: Snap Stills/Rex Features; Jordan Strauss/Invision/AP).

19. Mila Kunis і Ashton Kutcher.

Зустрілися на зйомках серіалу «Шоу 70−х» (1998-2006), але почали зустрічатися тільки після розлучення Кутчера з Демі Мур у 2013 році. Зараз вони заручені і виховують доньку. (Фото: REX/c.20thC.Fox/Everett; REX/Curtis Means).

20. Rachel McAdams і Ryan Gosling.

Пара познайомилася в 2004 році на зйомках фільму «Щоденник пам’яті». (Фото: REX/Snap Stills; ASSOCIATED PRESS).

21. Sienna Miller і Jude Law.

Познайомилися в 2004 році на зйомках фільму «Красунчик Алфі, або Чого хочуть чоловіки» і тоді ж побралися. У 2005-му вони розсталися після того, як Джад Лоу зізнався у романі з нянею своїх дітей. Як ні дивно, вони знову зійшлися в 2009-му, щоб остаточно розлучитися в 2011 році. (Фото: Moviestore Collection/REX; REX/Matt Baron/BEI).

22. Penelope Cruz і Tom Cruise.

Круз і Холмс познайомилися на зйомках фільму «Vanilla Sky» (2001). Їх стосунки завершилися в 2004-м (Фото: REX/Everett Collection; ASSOCIATED PRESS).