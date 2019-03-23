Apple Music випустив новинку для меломанів: що відомо

Apple Music випустив плейлист під назвою “Suave”, в якому будуть зібрані пісні в жанрі R&B з різних куточків світу.

В плейлисті будуть представлені пісні англійською, іспанською та португальською мовами таких відомих виконавців R&B, як Палома Малі, Розалія, Міліі, інформує portaltele.com.ua.

Основна мета “Suave” — “бути місцем перетину різних культур, в якому першорядне значення відводиться музиці”. За словами представника сервісу Apple Music, на створення “Suave” їх надихнула пісня “Fresh Air”. Список пісень щотижня поповнюється новими треками переважно R&B тематики.

В плейлисті будуть представлені пісні англійською, іспанською та португальською мовами

Раніше повідомлялося, що Apple Music залишилася без важливої функції. Вона повинна була стати гібридом таких популярних сервісів, як SoundCloud і Twitter. З 14 грудня у додатку Apple Music з вкладки Artist Pages цілком зник розділ Connect. Про це заявила компанія в офіційному прес-релізі.

Правда, весь раніше завантажений контент буде доступний для пошуку до 24 травня 2019 року. «Також у Вас залишилася можливість створювати плейлисти у вкладках Artist з допомогою останньої версії Apple Music» – відзначили в компанії.

Список пісень щотижня поповнюється новими треками

Компанія позиціонувала цю функцію як вікно для фанатів у світ музикантів, тобто вона повинна була стати гібридом таких популярних сервісів, як SoundCloud і Twitter: артисти тут могли зробити публікацію фрагментів свого життя за сценою, а також радувати ексклюзивними матеріалами.

Apple представила Connect в 2015 році в рамках конференції для розробників Apple Worldwide Developers Conference. Розділ Connect в Apple Music повинен був стати посередником між артистом і фанатами.

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Технології

До того ж, Apple хотіли, щоб розділ Connect став одним з трьох основних стовпів Apple Music поряд з потокової музикою і радіостанцією Beats 1.

«Connect спрощує все для сучасного музиканта, як я, і музичного споживача, як ви», – говорив Джиммі Айовин, один з тих, хто заснував звукозаписний лейбл Interscope Records. Можливо, що Apple і далі буде використовувати розділ Connect для повідомлень від імені редакторів Apple Music, але поки це не підтверджується.

Нагадаємо, що користувачі стримингового сервісу Apple Music отримали можливість слухати улюблену музику на розумних колонках Amazon Echo.

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