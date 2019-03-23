Три німецьких конкурента об’єднуються заради створення електромобілів

Німецькі автовиробники вирішили створити спільне підприємство.

VW, BMW і Daimler зійшлися на тому, що майбутнє належить акумуляторним електромобілям. Як повідомляється, прес-служби цих компаній, німецькі виробники авто підписали відповідну угоду. Про це повідомляє autogeek.

Автовиробники займуться спільною розробкою систем безпілотного управління автомобілями.

«Автономне водіння є для нас одним з найбільш революційних напрямків на даний момент. Daimler старанно працює в цьому напрямку. Наш головний пріоритет – безпека. Замість індивідуальних рішень ми хочемо розробити надійну загальну систему», – сказав член правління Daimler Ула Келлениус.

Позицію німецької компанії підтримують багато інші автовиробники. Наприклад, в Азії є своя трійка гігантів автопрому — Toyota, Hyundai і Honda, які мають таку ж позицію. Ці три компанії займаються створенням водневих автомобілів.

Тому цілком ймовірно, що вже дуже скоро ми побачимо такі ж автомобілі німецького виробника.

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Технології

Поки що остаточного варіанту угоди напрацьовано не було. Очікується, що в наступному місяці може відбутися саміт з мобільності, на якому будуть обговорюватися рамкові умови для розширення електричної мобільності.

Додамо, Skoda анонсувала два електромобіля на новій платформі MEB до 2022 році.

«У нас буде два електромобіля на платформі MEB — основна модель і похідна від неї. Базовим буде аналог Volkswagen I. D. і Seat El-Born, а потім на ринок вийде більш дешевий електромобіль», — пояснив глава чеського автовиробника Бернхард Майєр.

Платформа MEB — це нова структура, розроблена Volkswagen Group спеціально для електромобілів. Її прем’єра відбулася в 2018 році. Німецький автовиробник оголосив про готовність продавати цю платформу будь марці, яка збирається випускати електромобілі.

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