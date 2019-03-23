Вчені назвали дати магнітних бур напередодні Великодня: гряде могутній удар

У порівнянні з березнем, сонячна активність в квітні буде досить низькою.

Однак, метеозалежним варто побоюватися декількох несприятливих днів в середині місяця. Є і приємні новини: у головне свято всіх християн, Великдень, не очікується магнітних бур, тому українці зможуть провести його в спокої, повідомляє POLITEKA.

16, 22 і 25 квітня очікуються невеликі магнітні коливання. 12, 23 і 24 квітня очікуються дуже сильні магнітні бурі.

У порівнянні з березнем, сонячна активність в квітні буде досить низькою

Під час магнітних бур багато відчувають нездужання, з’являється втома, погіршується настрій і болить голова. Метеозависимые люди відчувають на своєму організмі навіть невеликі сплески сонячної активності.

Деякі люди вкрай гостро реагують на магнітні бурі. У них порушується робота серця, можуть ломити суглоби і загострюватися хронічні захворювання. Часто «скаче» тиск, з’являється занепокоєння і страх.

Щоб уникнути негативного впливу Сонця медики рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати і виключити стресові фактори. Не варто перевантажувати себе фізичною працею або тренуваннями. Дотримуйтеся правильного харчування і водного режиму, здійснюйте піші прогулянки на свіжому повітрі. Під час магнітних бур краще відмовитися від далеких поїздок, особливо в літаку.

Щоб уникнути негативного впливу Сонця медики рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати

Раніше повідомлялося, що астролог розповіла українцям про найнебезпечнішому періоді весни. З 29 березня по 13 червня настає сприятливий період для початку нових і важливих справ. Такий прогноз зробила астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик Олена Осипенко.

«З 4 березня по 17 березня Сатурн пройде по руйнівному градусі, а з 5 березня по 28 березня Меркурій стає ретроградним. В даний період часу несприятливо починати важливі справи. Вони можуть пройти крізь випробування труднощами і не дати тих результатів, яких ви очікуєте. Взагалі Меркурій три рази в рік регулярно стає ретроградним. Це пов’язано з особливістю руху планет Сонячної системи по своїх орбітах. Меркурій у цей період рухається, наближаючись до Землі, протягом 21 дня. Ця планета впливає на інтелект, контакти, обмін інформацією, мова. Тому будьте особливо обачними, якщо вам необхідно підписати контракт, здійснити далеку подорож, придбати дорогу річ, відправити повідомлення або зробити хірургічну операцію », — додала вона.

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Кращим способом впоратися з цим буде почуття гумору, і варто поставитися до явища ретроградности планети з почуттям гумору. Астролог радить зайнятися в цей час самовдосконаленням, зміцненням пам’яті, розвитком інтелекту, ораторських здібностей. Сприятливим буде відновлення старих зв’язків, аналіз і коригування виконаної роботи, доробка минулих завдань.

«Крім того, варто звернути увагу на те, що 16,17,18,19,20 березня — нульові сонячні дні. Ці дні треба використовувати для підведення підсумків для подяки що минає, а також погашення заборгованості не тільки фінансової, але й духовної. Ці дні великого внутрішнього і зовнішнього очищення. А розпочаті справи, на жаль, отримають нульовий результат », — резюмувала Осипенко.

Також з’явилася інформація про те, як захиститися від магнітних бур. Їх зазвичай відчувають на собі метеозависимые люди, які спостерігають погіршення загального стану здоров’я. Особливо впливу магнітних бур схильні люди з захворюваннями нервової або серцево-судинної системи, артеріальною гіпертонією і гіпотонією. За статистикою до 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бур.

Магнітні бурі – це зміни магнітного поля Землі, які викликані впливом на неї високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов’язаної з ними ударної хвилі. Вони тривають, як правило, 2-3 дні, але їх пік триває близько доби і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт, головний біль, підвищення або різке зниження тиску, біль у суглобах, нервозність та дратівливість.

Медики попереджають усіх, хто залежний від зміни погоди, ретельно стежити за наближенням підвищеної геомагнітної активності і виходячи з цього, планувати події, виключати стресові ситуації, уникати физнагрузок і більше відпочивати.

Нагадаємо, що синоптики засмутили українців прогнозом на весну.

Раніше Hyser повідомляв, що українців попередили про вплив погоди на самопочуття.

Також Hyser писав, що астрологи різко змінили прогноз по магнітним бурям у березні.