Відомий художник перетворив авто у тварин: унікальна лінійка

Художник зробив Aston Martin схожим на гіпопотама, а Chevrolet на алігатора.

Швейцарська галерея MB&F M. A. D. представила серію робіт 3D-художника. Про це пише «avtoblog».

Творчість Фредеріка Мюллера об’єднали загальною назвою Rides of the Wild. У своїх ілюстраціях художник спробував надати відомим класичним моделям вигляд конкретної тварини.

Наприклад, Aston Martin DB5 зробив схожим на гіпопотама, а Chevrolet Corvette Stingray — на алігатора. Corvette Stingray перетворився в алігатора з-за витягнутого капота, Fiat 600S 1967 року в панду — через форми кузова, а пікап Ford F-250 став левом з-за потужного двигуна і «рику». Ну а Aston Martin DB5 став гіпопотамом завдяки округлим формам

Вибір автомобілів в даному випадку невипадковий, так як вони вже несуть у собі ознаки того чи іншого тваринного:

А ось анонімний вуличний художник створив новий соціальний малюнок, привертає увагу до проблеми індустріалізації. Малюнок з’явився на стіні гаража в місті Порт-Толбот, Уельс. Робота намальована на розі будівлі так, що одна її частина розташована на одній стіні, а друга – на іншій.

На одній частині зображений хлопчик у куртці і шапці, з розведеними вбік руками. Дитина дивиться в небо і ловить язиком сніжинки. На другій стіні намальований горить сміттєвий контейнер. Стає зрозуміло, що сніг – це насправді попіл. Так художник привертає увагу до забруднення міста і негативних наслідків індустріалізації в цілому.

ПриватБанк блокує картки: що робити в такому випадку

Головне

Також в мережі побачили роботи всесвітньо відомого художника Яцека Пиларски. Він показав як він бачить будівництво мегаполісів майбутнього. Суть проекту у відображенні уявлень і бачень майбутнього людства, сюжетів, стилів і перетворень. Художник зображує не тільки футуристичні міста, але і розробляє ідеї заселення цілих районів нашої Галактики.

Варто відзначити, що творчість зробило навіть собаку популярною в Інтернеті. Тварина не просто малює картини, а й заробляє на цьому. Господар пса заробив вже 5000 доларів.

Нагадаємо, що український художник висміяв «пивне» нововведення пошти Росії.

Раніше Hyser повідомив, що художники перетворили картоплю в картини.

Також Hyser писав, що в світі виявлена ще одна можлива картина Ван Гога.