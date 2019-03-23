Meizu 16S показали на фото разом з чохлом: мінімалізм і стриманість

Meizu 16S похвалився мінімальними рамками навколо екрану і елегантним чохлом.

Фото новинки показали в мережі. Про це пише «andro-news».

Хтось говорить про те, що ми станемо свідками заходу колись найбільшого виробника смартфонів у Китаї. Інші впевнені, що нічого фатального з компанією не відбувається і вона впорається з усіма фінансовими проблемами.

Рамки навколо екрану смартфона Meizu зробили мінімальними

Сам виробник зберігає мовчання, що тільки збільшує інтерес фанатів смартфонів Meizu. На даний момент компанія сконцентрована на майбутній анонс флагманів Meizu 16S і Meizu 16S Plus і виклала фото першої новинки разом з чохлом для смартфона.

Дизайн Meizu 16S мінімалістичний але елегантний. Тут немає ніяких химерних елементів і пафосу. Розробники відмінно представили новий екран з мінімальними рамками. Виглядає смартфон акуратно і все симетрично. Тут обійшлися без будь-яких вирізів, запропонувавши невеликі відступи на торцях.

Чохол для телефону Meizu 16S

Чохол для телефону Meizu 16S

А ось сам чохол до телефону розкрив деякі деталі. Він підтвердив наявність у Meizu 16S роз’єму для потрійний камери, однак на чохлі вони зміщені в лівий кут. Не можна виключати і того, що від кругової LED-спалаху могли відмовитися, зробивши її мініатюрною і вмонтувавши в один модуль з двома датчиками.

Також підтвердилися чутки про те, що нові флагмани Meizu втратили 3,5 мм аудіороз’єм. На даний момент про дату анонса нічого невідома.

Нагадаємо, що генеральний директор Meizu розповів трохи про новий смартфон. Хуан Чжан повідомив. що смартфон оснащений 6,2-дюймовим дисплеєм із співвідношенням сторін 19,5:9 із захистом Corning Gorilla Glass.

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Технології

Також Meizu 16s буде на 1,5 мм тонше, ніж його попередник. Харчується вона від процесора Qualcomm Snapdragon 855. Ємність акумулятора становить 3600 маг. Також уточнюється, що на задній панелі присутній 48-мегапіксельний датчик Sony IMX586. Можлива стартова ціна становить близько 3300 юанів або 490 доларів.

Нагадаємо, що оновлений і покращений Meizu 16s показали в Мережі.

Раніше Hyser повідомив, що генеральний директор Meizu заявив, що компанія не планувала випускати смартфон.

Також Hyser писав, що в Мережі з’явилися нові фото Meizu Note 9 Lite до презентації.