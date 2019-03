«Ми готові повернути!» Коломойський відповів на звинувачення в крадіжці $5,5 млрд з Приватбанку

Екс-власник “Приватбанку” Ігор Коломойський відреагував на звинувачення виведення з фінустанови 5,5 млрд доларів перед його націоналізацією.

В інтерв’ю ВВС олігарх заявив, що якщо слідство встановить, куди саме були виведені ці кошти, то він має їх повернути.

«Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все — один великий фейк», — підкреслив Коломойський. За його словами, 5,5 мільярда нікуди не зникали.

«Вони не могли зникнути, тому що це дурість — самому у себе красти гроші з власного банку. Крім того, ми навпаки завжди свої гроші тримали в Приватбанку і давали йому можливість працювати з ними», — підкреслив Коломойський.

Розслідування Kroll він взагалі назвав «димовою завісою». Коломойського також попросили прокоментувати слова екс-міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що олігарх використовував ПриватБанк як особистий — забирав гроші вкладників з нього і виводив з України у вигляді кредитів.

Коломойський наполягає, що це неправда: «Не хотів би чіпати особисто цього міністра фінансів, але, виходячи з цих його слів, такий він міністр і був».

Коломойський наполягає, що за банком спостерігали всі регулятори і, враховуючи розміри Приватбанку, він був під мікроскопом, а звинувачення про фінансування власного бізнесу з нього «звучать смішно».

Як повідомляли, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об’єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення йому збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів Приватбанку у всьому світі. Суд при цьому зобов’язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всіх своїх активах обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи.

Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

27 лютого Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а також пов’язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію Приватбанку в 2016 році.