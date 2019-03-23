Гордон в інтерв’ю російській журналістці виступив проти Бандери

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що українцям слід перестати обговорювати питання на національну тематику, в тому числі і про провідника ОУН-УПА Степана Бандеру, тому що це призведе до втрати країни.

Таке попередження він озвучив в інтерв’ю Рамине Эсхакзай для програми «Ходять чутки».



«Я хочу сьогодні поставити крапку в розмовах про Бандеру. Ці суперечки і дебати роз’єднують країну. Сьогодні потрібно припинити розмови на національну тему, на тему історичних особистостей в Україні. Просто всьому суспільству домовитися», – сказав Гордон.

Мова в ефірі зайшла про запити , які Гордон раніше подав в архіви одного з міст Німеччини про отримання документів щодо Бандери і Шухевича (командира УПА). Журналістка вирішила дізнатися, чи є якийсь результат.

«Це потрібно особисто або якійсь довіреній особі їхати і працювати з архівами. Відповіді прийшли звідусіль. Вони не мають такої кількості співробітників, щоб навіть за запитом Гордона з України сідати і копітко працювати. На це потрібен час, гроші», – відповів Ґордон.

«Звертаюся до всіх: давайте припинимо ці розмови. Це може погано закінчиться для України», – резюмував Гордон.