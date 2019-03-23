Зеленський закликав почати війну, щоб повернути Крим і Донбас

В Україні необхідно почати потужну інформаційну війну.

Про це заявив кандидат у президенти і шоумен Володимир Зеленський в інтерв’ю ICTV. На його думку — це єдина безкровна війна, але вона дуже дієва і зможе допомогти повернути окуповані території.

«Потрібно зробити російськомовний потужний канал на територію Криму, Донецька, Луганська, США та Ізраїлю, який показував би реальні новини. Ми б говорили: «Вас обдурили! Вас зловили на тому, що хочуть забрати російську мову, це неправда!» — сказав Зеленський.

Кандидат впевнений, що жителям окупованих територій треба платити українські пенсії:

«Якщо ми говоримо, що це наша країна – треба робити. Повернути, відродити ключики: «Ми пам’ятаємо про вас, ви наші, ви заплуталися, ми одна країна, ми обов’язково повернемо вас!». Впирався б в розвиток країни і показував їм: «Дивіться як ми можемо, давайте разом!». Почнеться хвиля Донецька та Луганська і перейде до Росії. Будь-які потрясіння на цих територіях, коли люди почнуть сумніватися, потрібно пускати в мозок, тоді вони дуже допоможуть повернути ці території», — заявив Зеленський.

При цьому він зізнався, що не знає, як повернути незаконно аннексированный український півострів.

«Крим повернеться, коли буде зміна влади в Російській Федерації. Я не уявляю, як це зробити», — сказав він.