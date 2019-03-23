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На Дніпропетровщині охоронці приватної фірми пограбували 9-річну дівчинку

23.03.2019

На Дніпропетровщині охоронці приватної охоронної фірми пограбували будинок, коли там перебувала лише 9-річна дівчинка.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Так, чоловіки в балаклаві і з зброєю забігли в будинок, коли туди входив дитина, і погрожуючи їй, забрали телевізор, гроші з гаманця, дорогоцінні ювелірні вироби. Дівчинка запам’ятала, що злочинці зникли на автомобілі з “мигалками”.

Поліція ввела в дію операцію “Сирена” та за наданими дитиною прикметами затримала підозрюваних.

Ними виявилися охоронці приватної охоронної фірми, які вчинили злочин на службовому автомобілі з жовтими проблисковими маячками та написом “Охорона”.

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