Найєм: якщо Луценко не обманює, то дії Йованович потрапляють під статтю Кримінального кодексу

Мустафа Найєм прокоментував скандал навколо Юрія Луценка.

На своїй сторінці у Facebook депутат написав, що у цього скандалу є правова складова. Він підкреслив, що іноземний посол заходить в кабінет генпрокурора України та передає йому перелік людей з вимогою не піддавати їх кримінального переслідування.

«Якщо це дійсно так, і Юрій Луценко не обманює нас, то вищевказані дії посла США в Україні підпадають під дію ст. 343 Кримінального кодексу в частині «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу», — написав Найєм. Крім того, він підкреслив, що Марі Йованович або вчинила, або зробила спробу вчинити злочин стосовно головного прокурора України. Згідно з українськими законами, Луценко повинен був звернутися в поліцію і написати заяву, а також передати наявні у нього докази. Більш того, генпрокурору потрібно було домагатися належного розслідування, після чого вислати дипломата з України.

Найєм нагадав, що в законі України є стаття, яка дає право будь-якій прокурору у разі загрози своєї незалежності звертатися за допомогою до Ради прокурорів і вимагати заходів для усунення такої загрози.