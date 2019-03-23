Полон не завадить: моряк Беспальченко готується до весілля

Український моряк Віктор Беспальченко, один з тих, хто був захоплений росіянами біля Керченської протоки, зараз готується до весілля.

Матрос з буксира «Яни Капу» знаходиться в московському СІЗО «Лефортово».

Наречена моряка Тетяна Шевченко приїде до нього для реєстрації шлюбу. Дівчина розраховує, що в якості офіційної дружини їй нарешті дозволять побачення та телефонні дзвінки в слідчий ізолятор.

Свідком на весілля молодята збираються запросити ще одного арештованого моряка — Михайла Власюка, також входив в команду буксира «Яни Капу». «Ніяких перешкод з боку слідства або адміністрації СІЗО ми не бачимо», — заявив в ефірі телеканалу «Україна» адвокат Микола Полозов. Весілля заплановане на 15 квітня.