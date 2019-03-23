Південноамериканські країни сформували новий регіональний блок

Авторами ідеї стали Чилі і Колумбія.



Вісім держав Південної Америки – Аргентина, Чилі, Колумбія, Бразилія, Еквадор, Парагвай, Перу та Гайана – сформували новий регіональний блок Prosur.

Авторами ідеї і натхненниками стали Чилі і Колумбія. На думку керівництва цих країн, прежнеерегиональное об’єднання, Unasur, вичерпало себе, паролизовано і нездатна допомогти переживає кризу Венесуелі.

Документ про створення нового блоку підписали на саміті в чилійській столиці Сантьяго.

Відставленого диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро не було серед запрошених, зате запросили лідера венесуельської опозиції і тимчасового президента Хуана Гуайдо, якого багато країн світу визнали главою держави. Однак той не з’явився та не надіслав на саміт свого представника.

Проігнорували зустріч президент Болівії Ево Моралес і президент Уругваю Табаре Васкес.

За словами організаторів, новий блок буде відкритий для будь-якої держави, незалежно від його ідеології. Він створений для співпраці буквально у всіх сферах – від енергетики та інфраструктури до боротьби із злочинністю.