Льоду в Арктиці — у сім разів менше норми: NASA

За даними NASA, цієї зими намерзання арктичного льоду показав рекордний мінімум — у сім разів менше звичайного. Вчені досліджували шельфові льодовики на Баффіновій Землі (Канада), і виявилося, що цей рік був найтеплішим приблизно за 115 000 років.

Максимальна кількість льоду виявилося не більше 1,5 мільярда гектарів, що на 86 мільйонів гектарів нижче середнього максимуму 1981-2010 років.

«Цієї зими температура в Арктиці була вище середньої, в Беринговому морі розтануло велика кількість льоду, хоча нічого надзвичайного не відбувалося. Однак тенденція виснаження льодів із-за глобального потепління з кожним роком погіршується», — каже Мелінда Уебстер, гляціолог з Центру космічних польотів імені Годдарда.

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Столиця – Оттава

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Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

За словами вчених, в останні десятиліття намітилася огорчительная тенденція — постійне збільшення частки сезонного льоду в загальному обсязі. Льодовикові масиви, який раніше складалися з багаторічного твердого льоду, майже зникли. 70% льодовиків тепер складаються з сезонного льоду.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», вчені попереджають: коли вулкани Антарктиди прокинуться, розпочнеться Великий потоп.

За матеріалами Daily Mail

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