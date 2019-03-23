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США обіцяють скасувати візи для поляків

23.03.2019

США обещают отменить визы для поляковТакож названі приблизні терміни.

Сполучені Штати можуть скасувати в’їзні візи для громадян Польщі якщо не в цьому, то вже у наступному році. Про це заявила посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер.

“Я сподіваюся, що вже в цьому році (буде скасований візовий режим між Польщею і США – ред.). Однак точно в 2020 році”, – заявила Москбахер.

Для скасування візового режиму між двома країнами необхідно, щоб кількість відмов громадянам Польщі на в’їзд в США було менше 3%. Станом на сьогодні цей показник перевищує 5%.

Крім Польщі, візовий режим з США сьогодні мають ще чотири країни ЄС: Румунія, Болгарія, Кіпр і Хорватія.

Вашингтон вже довгий час обіцяє скасувати візовий режим з Варшавою, проте досі це питання не вдається вирішити.

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