У центр Києва стягнули силовиків

У суботу, 23 березня, у Києві правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Це пов’язано з проведенням раніше анонсованого маршу Національних дружин. З усієї України на мітинг приїдуть тисячі осіб.

23 березня в Києві відбудеться масова акція, яку організовує Нацкорпус.

Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України. На вулицях Шовковичної і Лютеранської чергують правоохоронці. Вони зупиняють автомобілі, опитують і перевіряють водіїв.

За словами лідера Нацкорпуса Родіона Кудряшова, акція може пройти більш радикально, ніж у минулі рази. «До нас приєднується все більше людей і влади не допоможе поліція. Зустрінемося 23 березня і будемо говорити по-іншому», — повідомив керівник центрального штабу Нацкорпуса.

Зазначимо, ще з вечора 22 березня в центрі Києва , в урядовому кварталі спостерігалося багато правоохоронців. Більше того, вони зупиняли і перевіряли машини.