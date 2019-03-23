Поки Путін готує Росію до війни, на країну насувається хаос і безвладдя

З президентського поста пішов останній тримався при владі член політбюро ЦК КПРС Нурсултан Назарбаєв. Незважаючи на всі хитрощі Росії, він успішно «дружив» з колишнім «старшим братом», все далі відводячи від нього свою країну.

Подібну ситуацію світ спостерігає в центрі Європи: декларуючи вікову дружбу з російським народом і особисто Володимиром Володимировичем, «останній диктатор Європи» Олександр Лукашенко веде Білорусь від Росії. Це видно навіть по фото: якщо з Єльциним Лукашенко цілувався взасос, то Путіну він звичайно дає хіба що понюхати своє плече. Путін біситься, але поки що змушений терпіти.

Про те, наскільки важлива для російського лідера остання з дружніх йому екс-радянських республік, розповів політолог Андрій Окара

«Лукашенко проводить політику білоруського партизана»

— Днями він зробив кілька диссонирующих заяв. З одного боку, він вважає, що Білорусі потрібно бути разом з Росією, і навіть не проти ввести єдину валюту — карбованець, а російський рубль не, не білоруська, а просто рубль. А з іншого боку, той же Лукашенко говорить про безперервному економічному тиску з боку Росії і необхідності, для нормального існування Білорусі», співпраці з Заходом. Це звичайне лавірування Лукашенко або ж у нього дійсно урвався терпець і він почав дрейф від Москви?

— Останні 25 років Лукашенко веде дуже специфічну політику у відносинах з Москвою і з Заходом.

Причому ця політика в своїх базових підставах незмінною всі ці роки. Вона полягає в тому, що пріоритетом Лукашенко є збереження суверенітету Білорусі. Але зберігати цей суверенітет доводиться в неймовірно складній ситуації, коли, з одного боку, є фактор Росії, з усією російською агресивністю, реваншистскими настроями і установками, з бажанням створити якийсь СРСР-2, основою якого були б Росія і Білорусь. А з іншого боку, Захід теж вкрай важливий для Білорусі.

Білорусь, на відміну від Росії, ні в ментальному, ні на культурному, ні на ідеологічному рівні ніколи не протиставляла себе Заходу і завжди в тій чи іншій мірі відчувала себе частиною Заходу. Це дуже важлива відмінність в культурі Росії та Білорусі. Якщо в Росії одним з ідеологічних напрямів завжди, принаймні з часів спору «західників» і «слов’янофілів» в 1840-х роках, був європеїзм, а інший напрям — протиставлення себе Заходу, то в Білорусі протиставлення Заходу не було ніколи.

Інша справа, що в Білорусі ідентичність теж була різною. У тому числі нав’язуваний імперією «западнорусизм»: Білорусь як «Західний край» (повний аналог «малоросійської» ідентичності в Україні), БРСР як «складальний цех» радянської економіки і західний форпост СРСР. Але навіть у такому ідеологічному контексті Білорусь ніколи не протиставлялася Західній і Центральній Європі, ніякого білоруського «євразійства» в ідеологічному полі не виникало.

Більш того, в Білорусі є варіант національного білоруського римокатоличества (переважно в Гродненській області). Ні в Росії, ні в Україні цього немає. Тобто в Росії римо-католики — це нащадки засланців поляків, в Україні — автохтонні поляки та угорці. Але от у Білорусі римокатолики — саме білоруси — їх легко впізнати за іменами та по батькові з католицьких святців. Ось навіть у вищих органах російської влади є один такий — дуже гучний публічний спікер.

І Лукашенко, почасти на свідомому рівні, почасти на несвідомому, проводить політику такого білоруського партизана. Партизанка — це щось дуже глибоко притаманне білоруської ментальності і логічно випливає з білоруської історії. Білорусь не має ресурсів — ні військових, ні природних, ні інших, порівнянних з російськими, західними і навіть українськими. Тому Білорусі припадає по дуже складній траєкторії лавірувати між інтересами Заходу — польсько-німецького, американського, іншого — і Росією.

І ось ми бачимо, як Лукашенко віртуозно це робить. У тому числі — на останніх зустрічах з Путіним, одна з яких тривала три дні і де вони грали в хокей, але чомусь в одній команді. Тоді закинули 16 шайб, а пропустили лише один. З-за цієї зустрічі він навіть не поїхав на конференцію з безпеки в Мюнхені.

Йому доводиться проявляти чудеса витримки, чудеса такту й дипломатичного витримки, щоб не піддаватися на тиск, який на нього чиниться з російської сторони. А це тиск колосально. Згадаймо хоча б нещодавні скандали з участю посла РФ в Білорусі Михайла Бабича. До речі, довгий час цей чоловік був представником президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі. У 2016-му його намагалися направити послом в Україну, але Україна відкинула цього ветерана КДБ СРСР, Віталій Портников навіть назвав його «професійним диверсантом».

Бабича звинувачують у тому, що він і Білорусь сприймає як Білоруський федеральний округ, хоча сам заявляє, що не ставить під сумнів білоруський суверенітет.

А вся справа в тому, що останнім часом у Кремлі взяла гору точка зору, що найбільш ефективний транзит влади для Путіна в 2024 році — це російсько-білоруський сценарій. Тобто актуалізація союзу Росії і Білорусі як суверенної держави (цього формату 20 років, але толку від нього було мало), як «бронепоїзд на запасному шляху», чекала своєї години. І, схоже, дочекалася: у Кремлі і околицях вважають, що для Путіна оптимально продовжити своє перебування у політиці саме в статусі глави цього союзу, а не ломитися на черговий термін або ставати «лідером нації» і главою Ради — подібно Нурсултану Назарбаєву.

Ми бачимо — за того, що Лукашенко каже, на що натякає, як каже, що недоговорює, за його недавньої зустрічі з журналістами, яка тривала сім або вісім годин — на нього тиснуть з Кремля дуже сильно. Але він поки що, станом на сьогоднішній день, знаходить якісь сили і можливості цьому тиску протистояти.

У чому принципова особливість діалогу Мінськ — Москва? Вона абсолютно така ж концептуальна, як раніше був діалог Київ — Москва. Зверніть увагу, з Москви завжди говорять або натякають: ви нам молодші брати, тому давайте об’єднуватися. То окремим суб’єктом, то шістьма або сім’ю суб’єктами, але давайте в Росію. Ну або, якщо це абсолютно неприйнятно, вступайте в якийсь білорусько-російське держава. Але всі ключі, всі центри цієї держави, центри прийняття рішень — вони всі будуть в Москві. Тобто відносини російсько-білоруські, з точки зору Кремля, повинні бути вертикальні, де верху — Кремль, а Білорусь — знизу.

У Мінську бачать цю ситуацію інакше, кажуть: як же, ми про Російсько-Білоруському союзі, домовлялися як рівні суб’єкти, з горизонтальними зв’язками. Мовляв, ми готові співпрацювати з вами, ми вас любимо, ви нам як брати, майже один народ, білоруси — це росіяни, тільки зі знаком якості… насправді дуже смішно: Лукашенко хотів зробити комплімент, а в Москві образилися: а ми, росіяни, що, без знака якості? (Фразу про «знаку якості» Лукашенко неодноразово повторює вже років 15-20. — Авт.) І цей тип дискурсу, цей тип відносин — він вічний. Саме це було та залишається чи не головною причиною російсько-українських непорозумінь і породженої ними когнітивної війни.

Лукашенко багато разів говорив: мовляв, давайте введемо єдину валюту, але і два емісійні центри, якщо ми рівні, — один у Москві, інший в Мінську. На що йому з Москви відповідають: «Ти що, з глузду з’їхав? Тільки в Москві, звичайно!» Тобто Лукашенко каже, що відносини повинні бути горизонтальними, рівних партнерів. А в Москві відповідають: ні, тільки субординаційні — Москва головна, а ви… Ну у вас можуть бути особливі права і автономії — культурні і так далі. Втім, давайте-но краще (як казав Жириновський з іншого приводу) на коліна — і в імперію!

І ось зараз для Путіна тема Білорусі важлива з точки зору двох аспектів. Крім транзиту влади в 2024 році, йому ще треба щось пред’явити росіянам, повторити ейфорію 2014 року від «Крымнаша». Вона тривала десь роки два, потім затихла, але вона забезпечила Путіну дуже великий рейтинг і високий рівень легітимності влади і всього того, що відбувається в РФ. Зараз, особливо після збільшення пенсійного віку, почалася вже інша ейфорія, тільки зі знаком «мінус» для влади. І рейтинг Путіна пішов вниз.

Тому йому сьогодні потрібно якесь нове подія, порівнянний за масштабами з Кримом. В якості такої події деякими політтехнологами в Кремлі розглядається ситуація з Білоруссю. Але як з нею бути? Захоплювати її, так само як Крим, неможливо. Більш того, Лукашенко на цей рахунок — ну не прямо, а опосередковано — висловлювався кілька раз: ми не Крим, ми не Україна, і ми досить серйозні хлопці, тому краще не повторюйте на нас ваші колишні «успіхи».

Взагалі, в Білорусі дуже уважно стежили і стежать за ситуацією навколо Криму, хоча це непомітно з боку — з Росії чи України. І кожен раз напружуються, приміряючи їх на себе. Ось днями провідні білоруські ЗМІ демонстративно проігнорували прес-конференцію Бабича з приводу п’ятої річниці анексії Криму. До речі, нещодавно в Мінську заробив український англо— та російськомовний телеканал «UA TV». Але незрозуміло, чому Україна не просуває в Білорусь своє телебачення і культуру в цілому? Адже білоруси — єдиний у світі народ, який розуміє українську мову, інтуїтивно і практично в повному обсязі.

І в Мінську існує побоювання, що після спільних російсько-білоруських військових навчань у Білорусі залишиться якийсь серйозний російський контингент або російська (російсько-білоруська) військова база. Або хоча б російські літаки залишаться на білоруських аеродромах. Росія в Білорусі орендує (безкоштовно, за ініціативою Лукашенко) ряд військових об’єктів, у тому числі пов’язаних з попередженням про ракетний напад. Посол Бабич підкреслює, що ці об’єкти забезпечують стратегічну безпеку і Росії, і Білорусі. Їм, звичайно, видніше, але зауважу, що так — майже слово в слово — в свій час говорили про дружбу і взаємодопомогу ВМС України і ЧФ Росії в Севастополі.

Поки що на всі побажання Москви з приводу російського контингенту в Білорусі звучить таке суворе «ні». (Багаторічний міністр закордонних справ СРСР Андрій Андрійович Громико, якого на Заході прозвали Містером Ні, теж, до речі, був білорусом). І дисонанс заяв Лукашенко — то він говорить про спільне державі, то — що 98 відсотків білорусів не віддадуть суверенітет своєї країни, — свідчить про те, що, по-перше, кремлівське тиск є і воно суттєво, по-друге, що Лукашенко поки вдається з ним боротися, але робити це стає все складніше і складніше.

«У Білорусі кожні вибори — дуже складна і травматична процедура»

— Тобто можна сказати, що Лукашенко продовжує спроби лавірування, щоб утриматися при владі, зберегти статус-кво?

— Так, це спроби лавірування, це спроби утриматися у влади, це спроби зберегти суверенітет держави…

— І в той же час, зберігаючи суверенітет, незалежність, не піти далеко від Москви?

— До речі, цікаво, що Лукашенко нещодавно заявив про необхідність нової Конституції Білорусі. Фактично зараз там суперпрезидентська республіка. А мова йшла про те, що повинна бути якась інша модель влади, в якій президент не є таким абсолютним авторитарним правителем або, як його називають, «батьком». І прихований сенс: Мінськ не хоче ніякої Конституції Союзної держави, до чого постійно схиляють з Кремля.

Ну і Москва сама відрізала дуже важливий фактор впливу на Білорусь. Це пов’язано з «податковим маневром», в результаті якого Білорусь позбулася дешевої нафти — а це близько трьох мільярдів доларів на рік, що для Білорусі дуже істотно. Тобто ми бачимо, що ця політика лавірування, яка називається по-білоруськи «газ ў абмен на пацалункі», вона безальтернативна. Поки що в Білорусі ми не бачимо інших можливих альтернатив, які могли б бути актуальними з точки зору всього, що там є. Виходить, що доводиться лавірувати між жадібної Москвою і теж досить жадібним Заходом при мінімумі ресурсів. Так, зараз у магазинах Москви з’явилися унікальні білоруські креветки і пармезани, але ось нові родовища корисних копалин поки не з’явилися.

Ідея, яку Петро Машеров (перший секретар ЦК Компартії Білорусії, загинув, коли навперейми його кортежу виїхав навантажений картоплею самоскид. — Авт.) за радянської влади продавлював, що Білорусь — це складальний цех Радянського Союзу, — вона забезпечила Білорусі не найгірші економічні умови для існування, в тому числі і зараз. Але все одно її економіка залежна від різних ринків, включаючи російський. Ми бачимо, що Лукашенко все складніше і складніше відбиватися від Москви. Поки що у нього це виходить. І він ставить Кремль не дуже приємні ситуації, веде дуже хитру політику. Україна, до речі, допомогла компанії «Бєлавіа» перетворити Білорусь потужного авіаперевізника — між Києвом і Москвою.

— Ходять розмови, що Росії Лукашенко з його політикою лавірування вже порядком набрид і його спробують якимось чином усунути від влади. У відповідь той заявив, що вже «наївся президентства», але «не зможе не висунути свою кандидатуру на пост президента». І пригрозив, що «якщо хтось з політиків зробить ставку на руйнування країни і стабільності, яка сьогодні є, я відповім». Як можна «розшифрувати» ці слова? Слід припускати, що проросійські сили в Білорусі будуть в черговий раз «зачищені»?

— А кого ви вважаєте проросійськими силами?

— Були деякі соратники президента, бізнесмени (Конопльов, Маринич, Рахманько, батько і син Япринцевы та ін.), які номінально «сиділи» за несплату податків, наприклад, а насправді, кажуть, через те, що створювали проросійські рухи, вели «неправильний» бізнес з росіянами. А створювані ними організації канули в Лету.

— У Білорусі дійсно кожні вибори — це така дуже складна і травматична процедура, принаймні для Лукашенка і опозиції. Так, на виборах у грудні 2010 року був справжній погром опозиції — Андрій Санніков, Володимир Некляєв, Алесь Михалевич опинилися спочатку в тюрмі, потім — в еміграції.

Дійсно, те, що Лукашенко ніякий не проросійський, а вся його проросійська риторика — це така складна політична стратегія, в Кремлі розуміють давно. Про те, що Лукашенко необхідно міняти на проросійського кандидата, який був би ручним для Кремля, — про це говорять ще з єльцинських часів. Зараз ставка на як би проросійського (точніше, прокремлівського) кандидата цілком можлива. В амплуа «друга Росії» позиціонує себе, скажімо, Олег Гайдукевич — син лідера Ліберально-демократичної партії Білорусі, яка створена за типом ЛДПР, Сергія Гайдукевича. Сценарії заміни Лукашенко — щоб на виборах провести якогось прокремлівського кандидата в президенти — вони цілком можуть мати місце бути, і якщо вони будуть реалізовуватись, то ми про це дізнаємося найближчим часом. Хоча в їх успішність складно повірити.

— Тобто Лукашенко буде намагатися зробити зачистку проросійської опозиції?

— Так, не виключено. Раніше шумно зачищали опозицію, яка ближче до Білоруського народного фронту, але виклик з боку «проросійських» і «прокремлівських» розглядається нинішньою владою як більш небезпечний.

«Довіра до влади в РФ падає, запит на соціальну справедливість зашкалює»

— В принципі, якщо не втрутяться зовнішні сили чи непередбачені обставини, збереження статусу Лукашенко не загрожує ніщо. Але чи можна те ж сказати про Путіна? З одного боку, він – «збирач земель руських» — від Чечні до Криму, його називають російським самодержцем, продають ікони з його зображенням і мало не канонізують у святі. А, з іншого боку, в народі не втомлюються обурюватися підвищенням пенсійного віку, до якого багато хто просто не доживуть. Чи все буде як звичайно: цар добрий, от тільки злі бояри, і клапан народного гніву буде спускатися на якихось дрібних чиновників? Чи загрожує Путіну зміна статусу?

— Днями президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відкрив нову для пострадянського простору модель самозбереження себе в політиці: з президента він перетворився в Елбаси, лідера нації, зберігши за собою формально пост глави Ради безпеки, глави партії влади ” Нур Отан і спадкоємність власної політики: Астана тепер називається Нурсултан, а головою Сенату парламенту Казахстану стала його дочка Даріга. При цьому курс на складне лавірування між Росією, Китаєм і США теж зберігається. Добре було б для Казахстану, щоб зберігся і курс на збереження, на модернізацію і на «держава розвитку», ніж ця країна вигідно відрізняється і від Росії, і від України.

До речі, догляд Назарбаєва був несподіваним навіть для найближчого оточення. Кажуть, він не цілком здоровий і збирався піти вже давно. Але чому саме 19 березня? Є припущення, що піти саме в цей день — це було емоційне рішення. Вранці стало відомо про смерть Марлена Хуциєва — великого кінорежисера, автора улюбленого фільму Назарбаєва «Весна на Зарічній вулиці». Цей фільм нагадує йому про юність, про Дніпродзержинську, де він навчався в технікумі.

Тепер і в Кремлі, можливо, задумаються: може, і Путіну в перспективі стати Елбаси? І обійтися без Білорусі і Російсько-Білоруського союзу? Тоді і тиск на Мінськ дещо знизиться. Поки Путін залишається заручником ситуації: поки він живий-здоровий, він буде главою держави, як би ця посада не називалася: чи то президент, чи то президент Союзної держави, то голова Держради, то Елбаси. Поки він живий-здоровий — він глава держави. І з іншого боку, поки він глава держави — він живий-здоровий.

Коли-то він пожартував — мовляв, працюю як раб на галерах. І цей жарт стала фактично кредо його життя: тепер нікуди з «галери» йому не втекти. У нього немає і бути не може тепер приватного життя — з онуками і власними маленькими дітками, шашликами на дачі, приватними поїздками по світу.

Зараз Росія, російське суспільство, живе у дуже специфічній ситуації підготовки до війни. Це не означає, що війна обов’язково буде. Але нам постійно кажуть — мовляв, ворог біля воріт, Росія в кільці ворогів, Україна — це знаряддя в руках Заходу для знищення Росії і т. д., а тому ми змушені обмежувати громадянські свободи. Ось днями Путін підписав закони про заборону розповсюдження фейкових новин і відповідальності за образу представників влади у ЗМІ та інтернеті.

У Росії відсутня конкурентна політика, відсутні люди з харизмою або з легітимністю не те, що одного масштабу з Путіним, а навіть на порядок нижче його. Тобто найближчі його якісь гіпотетичні конкуренти — це люди, чия легітимність, претензії на владу, не на порядок, а на два порядки нижче, ніж у Путіна. Два порядки — це в сто разів. Тому ніщо йому не загрожує, крім внутрішніх дуже серйозних трансформацій, до яких веде політика, існуюча останнім часом в Російській Федерації. Відповідно, той режим, який склався зараз, протримається стільки, наскільки вистачить ресурсів. Причому мова йде не просто про гроші або газі, а про всіх ресурсах разом узятих, включаючи довготерпіння народу.

Дійсно, кримська ейфорія закінчилася — її не оживили навіть святкування 5-ї річниці захоплення Криму, а підвищення пенсійного віку стало неймовірним ударом по рейтингу влади і особисто Путіна. І ситуація довкола Криму стала за останні роки універсальним моральним камертоном — своєрідним «кримським моральним імперативом». Крим розділив російське суспільство на дві дуже нерівні категорії: ті, які «Крим-наш», і ті, які «Крим-не наш». І навіть склався феномен, який у політології вже закріпився як сталий термін — «посткрымский авторитарний консенсус». І ось тепер він розпадається, довіра до влади падає, запит на соціальну справедливість зашкалює.

До речі, судячи з опитуваннями ВЦИОМ і «Левада-центру», більшість росіян вважають найважливішими подіями 2018 року відкриття Кримського моста і підвищення пенсійного віку. І у дуже малої кількості людей є усвідомлення причинно-наслідкового зв’язку між цими двома подіями. Тобто далеко не до всіх ще дійшло, що за «Крим-наш» доводиться платити — і дуже серйозні гроші.

І от у недавньому посланні до Федеральних зборів РФ Путін спробував реабілітуватися за підвищення пенсійного віку. Послання тривало півтори години, з яких лише 15 останніх хвилин він говорив про ракети і про суверенітет, тобто лякав, а годину і п’ятнадцять хвилин він задовольняв народ. Причому говорив саме те, що зазвичай має говорити прем’єр-міністр: про зниження податків для багатодітних сімей, про заходи, покликані стимулювати народжуваність, скасовувати несправедливості в соціально-економічній політиці і т. п. Говорив досить гарні речі, які, по ідеї, повинні були в народній свідомості його образ як би реабілітувати, компенсувати той іміджевий негатив, який виник в середині минулого року із-за цього підвищення.

Але це не спрацювало і не вплинуло. Для людей в регіонах, особливо в селах і райцентрах, життя все жахливіше, а пенсія для багатьох — остання соломинка. Пенсіонери у багатьох регіонах, в місцях, далеких від великих міст — це фактично за місцевими мірками середній клас і навіть іноді привілейований стан, що має гарантований дохід. Ну в Москві, звичайно, все інакше.

Що робити режиму? Режим зараз намагається зміцнитися за рахунок силовиків. Чому арешт людини по імені Арашуков в Раді Федерації обставили так театрально? Його ж могли просто заарештувати і все.

Арешт Арашукова — це не просто шоу, це меседж. Розумієте, влада не зовсім зацікавлена в такому шоу, хоча можливість показати, що вони борються з корупцією або з чимось ще, завжди є. Це результат дуже складної боротьби різних угруповань, кланів, і в тому числі тут є активний чеченський слід. І кінцевим вигодонабувачем у цій ситуації стала ФСБ, особливо після невдачі їх конкурентів з колишнього ГРУ в історії зі Скрипалями і Солсберецким шпилем.

«Поки влада вдається гасити протест, але незабаром ситуація може змінитися»

— Армійські і жандармські офіцери — вони завжди конкурували і не любили один одного.

— Абсолютно вірно. Зараз ФСБ стає як би «новим дворянством».

— В Росії є ліберальна опозиція, яка виступає за легітимну зміну влади виборним шляхом. Є також закликають до зміни влади ультраправі та ультраліві, які ратують за відродження Російської імперії або СРСР. Періодично проявляються навіть локальні спроби антиурядових виступів: «орловські партизани», «приморські партизани», «народне ополчення імені Мініна і Пожарського»… Але кажуть, що влада контролює всі ці опозиції, використовуючи їх як запобіжний клапан для спуску зайвого пара. А всі спроби збройного виступу — небудь дії психічно неврівноважених людей, або сфальсифіковані справи, щоб показати, що ФСБ теж працює. Наскільки це відповідає дійсності? Чи можлива в Росії революція або «палацовий переворот» і чому?

— Є жарт, що, мовляв, табакерка вже в дорозі — але…

На даний момент, і сам Путін, і Кремль в цілому — вони розуміють загрози і ризики, які існують. Розуміють ризики палацових переворотів, тому, думаю, станом на сьогодні ніякі внутрішньоелітні перевороти Росії не загрожують.

Революція в Росії, а також проста консолідація сил, які виступають за інноваційний шлях розвитку, — за все що завгодно, що не збігається з тією логікою, яку реалізує Кремль, — поки не мають перспектив. Ці сили дуже легко обнулити, загнати в якийсь кут і помножити на нуль цілих дві десятих. Тому вони на даний момент не становлять загрози для політичного режиму. Вони не можуть консолідувати значна кількість людей на боротьбу з режимом.

Перспективи революції в Росії вкрай низькі. Перспективи народного бунту — ось цього самого, що Пушкін називав «безглуздим і нещадним», — ось вони якраз зростають з кожним днем. Але революція і Майдан, і навіть Болотяна площа — це одне. А народний бунт, який безглуздий і нещадний, — це зовсім інше. На даний момент ще не назріла критична маса таких антивладних хаотичних і кілька розрізнених емоцій. Ще немає критичної маси, щоб можна було говорити про російською бунт.

Ну і влада, звичайно, працює досить ефективно. Рівень репресивності режиму підвищується. Ми це бачимо, у тому числі обмеження свободи слова, інтернету, всього іншого. Але і догляд Путіна є для нинішнього політичного режиму Росії критичним фактором — тому що у нього немає і бути не може ні спадкоємця, ні заміни. І це означає, що після Путіна Росію чекає надзвичайно важкий і слабо прогнозований період.

— Тобто чергові темні часи, смута?

— Темні часи, в які з’явиться ціла низка слабких і нестійких військових диктатур. До влади будуть рватися одночасно кілька центрів впливу, кілька угруповань одночасно. Ні в однієї з них не буде фігури навіть частково схожою на фігуру Путіна, але буде багато дрібних претендентів. Думаю, називати прізвища не тільки некоректно, але і безглуздо. Але ніхто з них не зможе консолідувати навколо себе всю еліту і все суспільство. І, напевно, це може мати дуже складні наслідки для існування Росії в її нинішньому вигляді.

— Чи можна сказати, що влада фактично контролює майже всі види опозиції, і ці дрібні спроби бунту, як-то ж «народне ополчення» — це все або сфальсифіковані справи, або ж акції будь-то психічно неврівноважених людей, які швидко придушуються? Або ж спеціально їх підштовхують до таких виступів, щоб швидко придушити і відзвітувати, як добре працює ФСБ.

— Існує багато інтерпретацій про те, що це все не справжні, а контрольовані силовими органами руху. По ідеї, будь-які силові органи в кожній країні повинні так чи інакше хоча б бути поінформованими про подібних спільнотах людей, які претендують на зміну політичного режиму або на якісь серйозні силові дії.

Говорити про те, що всі ці виступи «далекосхідних партизан» та інших інспіровані владою — я абсолютно не став би. Але відчуття, що ми стоїмо на порозі якогось глобального вибуху або якогось надлому, — такого відчуття немає. У провінції є якісь форми консолідації протестних настроїв, але це все розрізнено, хаотично, безсистемно, за цим не стоїть яка-небудь серйозна опозиційна політична сила. Всі політичні партії в тій чи іншій мірі маргіналізовані.

Це не означає, що ситуація не може змінитися найближчим часом. Я бачу, що для зміни цієї ситуації є перспективи. Але, знову-таки, тут багато чого залежить від непрогнозованих факторів.

— А яких саме, уточніть?

— Таких, як рівень протестних настроїв в суспільстві в найближчій перспективі, як ефективність влади щодо їх зменшення, як поява або не поява політичної опозиції нового типу. Поки що-те, що ми бачимо, — це досить малоефективно. Але ми бачимо, що все більше і більше ознак невдоволення владою і проводиться нею політикою. І — все більше неадекватність дій з боку силових структур. Наприклад, ці марші розгніваних матерів, які були недавно.

До того була 16-річна Ганна Павликова, яку посадили у справі «Нового величі».

(Правоохоронці «під прикриттям» спровокували групу політично активної молоді написати статут організації, нібито планувала держпереворот, і тренували їх готувати «коктейлі Молотова». Після чого усіх заарештували, били. У неповнолітньої Анни Павликовой в результаті тривалого утримання на морозі в неопалюваному автозаку та наступного ув’язнення в СІЗО розвинувся ряд хвороб, їй загрожує безпліддя. — Авт.)

Ось це все як би фактори невдоволення.

Але поки що політичного режиму вдається гасити протест — за допомогою пропаганди або точкових репресій. В якості такої можна розглядати, припустимо, справа проти Кирила Серебренникова і «Гоголь-центру».

Або за допомогою задобрювання авторитетних людей. Скажімо, нещодавно Жванецьким Путін дав орден — з-за цього в окололиберальной середовищі скандал розгорівся. Поки влада вдається гасити протест, але незабаром ситуація може змінитися.

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