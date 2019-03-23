Влада Румунії зацікавилися легалізацією конопель

Моз вивчає можливість легалізації марихуани.



У міністерстві охорони здоров’я Румунії створили комісію, яка вивчить можливість легалізації марихуани для використання в медичних цілях. Про це розповів міністр фінансів Румунії Еуджен Теодорович.

“Існує така комісія в міністерстві охорони здоров’я, яка проаналізує і обговорить питання легалізації марихуани для її використання в медичних цілях”, – зазначив міністр.

За словами Теодоровича, легалізація марихуани може сприяти більш ефективному наданню медичної допомоги пацієнтам з онкологічним захворюванням.

Керівник мінфіну підкреслив також, що члени комісії вивчать європейську і світову практику легалізації марихуани та її використання в медичних цілях.

Раніше румунські депутати виступали з законодавчими ініціативами про легалізацію марихуани, однак у парламенті це питання так і не обговорювалося.