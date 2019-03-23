У центрі Києва зафіксували снайперів Порошенка

Людей у камуфляжній формі, озброєних снайперськими гвинтівками, помітили на дахах двох будівель у центрі столиці.

У центрі Києва у ятницю, 22 березня, з’єднання явилися озброєні люди. Зокрема, снайперів помітили на дахах Палацу спорту і ТРЦ Gulliver. На кожному з будинків знаходилися по дві людини в камуфляжній формі. Поруч на триногах були встановлені снайперські гвинтівки.

У цей день у столичному Українському домі відбувся форум «Школа сімейного лікаря», організований з ініціативи президента Петра Порошенка. На заході українцям вручили десятки спецавтомобілів для перевезення людей з інвалідністю.

А перед тім, як їх розташували по периметру Українського дому, транспортні засоби з ранку стояли біля Палацу спорту. Тут же була встановлена невелика сцена, а за порядком спостерігали декілька нарядів патрульної поліції.

Зазначається, що у зв’язку з участю в заході перших осіб країни Управлінням держохорони і СБУ, імовірно, були організовані необхідні заходи безпеки із залученням снайперів. Після завершення акції військові покинули дахи будівель.

Снайпери на дахах у центрі Києва

Снайпери на дахах у центрі Києва

Снайпери на дахах у центрі Києва

Снайпери на дахах у центрі Києва

Снайпери на дахах у центрі Києва

Снайпери на дахах у центрі Києва Снайпери на дахах у центрі Києва