У Кривому Розі студент смертельно поранився, перелазячи через паркан в гуртожиток

У Міжрегіональному центрі перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців сталася НП. Помер один з учнів. Днем раніше 18-річний хлопець був на пікніку в компанії друзів і травмувався, повідомляє інформаційний ресурс Весь Кривий Ріг.

Вночі, 19 березня учень центру випивав з друзями на природі. Товариші довели його, нетверезого, до гуртожитку училища, після того як воно закрилося.

Хлопця довелося перетягувати через металевий паркан, в процесі чого учень поранився. Про це він сам розповів медсестрі. Медичний працівник училища оглянула студента на наступний ранок і обробила пошкодження.

Рані не приділили особливої уваги і вважають її незначною. А через кілька годин потерпілому стало погано. Його товариші викликали швидку.

Лікарі госпіталізували студента в критичному стані.

У лікарні його одразу ж прооперували. Виявилося, що у нього зачеплений шлуночок серця.

Після операції постраждалий перебував у реанімації у важкому стані, у комі третього ступеня та на штучній вентиляції легенів.

Вранці 21 березня 18-річний хлопець помер.

Помер хлопець не місцевий. Він приїхав вчитися в Міжрегіональний центр з села в Херсонській області. Батьків у хлопця немає, залишилася тільки сестра.

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальну справу за фактом смерті.