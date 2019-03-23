Згадався Янукович з його пеньками: журналістка розповіла про боязкому поведінці Зеленського

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський скасував заздалегідь призначену зустріч з журналістами у прямому ефірі одного з телеканалів.

Про це в Facebook повідомила журналістка Соня Кошкіна.

За її словами, у Володимира Зеленського «повинен був бути бенефіс» в студії «одного великого і впливового каналу» 21 березня.

«Вечірній прайм. Він — головний герой, в центрі уваги. Крім нього у студії — топ-журналісти. Ну і ось такий сміливий, пряма розмова. Планували ефір заздалегідь. Досить ретельно і добротно все організовували», — написала вона.

Кошкіна зазначила, що відразу сказала колегам, що Зеленський не прийде на ефір.

«Не божевільний він, врешті-решт: за десять днів до виборів виходити в прямий ефір тет-а-тет з журналістами. Це ж про зовнішню політику доведеться говорити, вектор розвитку держави, оборону, фінанси. Авось ще попросять абревіатуру яку розшифрувати. Ну типу «МВФ» або «НАТО». Без сценарію, підказок і «затримки у шість секунд», — написала журналістка.

В результаті вона виявилася права, і кандидат в президенти не з’явився на ефір.

«І ось нині читаю в офіційному телеграм Зе розчулено анонс. Сьогодні, на такому-то каналі, в такий час і в такій програмі… Далі — дослівно. Бо ця милота вимагає виключно прямого цитування:

«…Зеленський та його дружина Олена дадуть відверте інтерв’ю у приємній та затишній атмосфері, у себе вдома», — розповіла Кошкіна.

Журналістка заявила, що їй згадалися Віктор Янукович з його пеньками і церемоніальними чаюванням в Межигір’ї, а також Микола Азаров.

«Він «приємну і затишну атмосферу», коли представнику ЗМІ було потрібно лише привітатися і попрощатися, теж дуже любив. Авжеж. Боягузтво — це діагноз.

Боягузтво чоловіки… Чоловіка, який претендує на звання «політика», — уклала вона.